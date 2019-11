Lo condenan a dieciocho meses de prisión condicional por tenencia de estupefacientes

No se probó que Norberto Décima tuviera el material para su comercialización. Deberá cumplir un plan para tratar su adicción.

Un hombre de 59 años que en octubre de 2017 fue detenido junto a un amigo por la Policía Federal en su casa del barrio Los Pinares acusado de comercializar cocaína fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional tras la realización de un juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal 4. En virtud del avance de la investigación y tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de liberar a uno de los imputados, la fiscalía solamente acusó a Norberto Antonio Décima solamente por el delito de tenencia de estupefacientes.

El 11 de octubre de 2017 efectivos policiales irrumpieron en una vivienda ubicada en Miguel de Unamuno al 200 y detuvieron a Décima y a un amigo de 34 años que tenían una cantidad no precisada de cocaína fraccionada, un trozo compacto de la misma droga, dinero y celulares. El allanamiento fue el resultado de una investigación iniciada a partir de la denuncia presentada en la delegación local de la Policía Federal.

En un debate que tuvo apenas tres testigos, el fiscal de Estupefacientes Leandro Favaro sostuvo que ese mediodía el personal secuestró 52,9 gramos de cocaína -en un envoltorio 35,5 gramos y el resto en otros 40 envoltorios pequeños de nylon de color negro- con un porcentaje de pureza que oscilaba entre el 85 y el 87 por ciento. Por su parte el defensor Osvaldo Verdi no puso en discusión que Décima detentaba ese material que le había sido secuestrado, pero se centró en la valoración de las pautas mensurativas de la pena para reclamar el mínimo de la escala legal.

Para el Juez Gustavo Fissore la responsabilidad del imputado estuvo plenamente acreditada ya que la droga estaba en su poder y el resto fue hallado en su habitación junto a su documento. “Así presentado, y sin ninguna otra hipótesis plausible, no me queda ninguna duda que era detentada por el nombrado Norberto Antonio Décima, ni siquiera la circunstancia que al momento de la irrupción policial hubieran otras personas -a quienes nada se le secuestró- en el living de la casa”, sostuvo en la sentencia a la que tuvo acceso este medio.

Para el magistrado no hubo cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y valoró como atenuantes que el imputado posee un trabajo, se encuentra en una Organización No Gubernamental, no tiene antecedentes penales y la situación precaria en la cual se desenvolvía al momento del hecho.

Tras calificar a los hechos como constitutivos del delito de tenencia ilegal de estupefacientes lo condenó a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Para mantener la modalidad de la pena deberá -por un plazo de dos años- fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados, realizar un tratamiento en una institución pública y gratuita por su adicción a las sustancias estupefacientes, previa evaluación por un profesional para determinar la necesidad del mismo.