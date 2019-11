Sigue el enojo de Papelnonos con el Municipio: “Nos pareció un abuso”

Desde la Fundación de la tercera edad se mostraron indignados y sorprendidos por la intención del Intendente de ceder el espacio a los Veteranos de Malvinas. “Hace 15 años que estamos acá y de repente y sin avisarnos, nadie nos avisó que alguien venía”, señalaron.

La decisión de Carlos Arroyo de ceder en comodato a los veteranos de Malvinas un sector de la pequeña casa de 25 de mayo al 3100, donde funciona desde hace 15 años la fundación educativa artística y cultural Papelnonos, sigue generando polémica, más si se tiene en cuenta que el Intendente en pocos días deja su cargo.

En diálogo con 0223 Radio, Jorge Strada, referente de Papelnonos Mar del Plata todavía no le “encuentra explicación” a la intención del Ejecutivo y supone “de manera subjetiva, que es una decisión política porque en 10 días viene (Guillermo) Montenegro y como no se llevan muy bien, quizás le quiere dejar el quilombo”, expresó.

“Creemos que todo se ha arreglado. Se hizo presente la sensatez en sentido que los propios oficiales de Malvinas, a quienes veneramos, se dieron cuenta que los habían usado, cuando fueron a tomar el comodato. Se dieron cuenta que la casa está en absoluto uso”, explicó Strada.

Y agregó: “Nos pareció más que desprolijo, un abuso a esos 15 años de trabajo, de sostener la casa, arreglar los techos, que de repente y sin avisarnos, nadie nos avisó que alguien venía. Eso no se hace. Cada vez que tenemos un premio internacional, muchos de ellos en dinero, por proyectos que hemos presentado, toda esa plata la hemos donado inmediatamente a la Municipalidad. Pueden ustedes comprobarlo preguntando al señor Katz que fue intendente: cuando recibimos 2.000 dólares, que aquel entonces eran 60.000 pesos, se lo donamos a ellos. Como se ha hecho con la Municipalidad de Colón, a centros culturales. Aquí no tenemos ingreso de dinero, no circula plata, por eso nos mantenemos hace 30 años sin ningún conflicto interno. Esto nos parece muy injusto, parece una novela negra”, afirmó.

“Están jodiendo a miles de viejos, no somos un proyecto artístico, sino un proyecto social, educativo y cultural, para que los viejos toleren de una mejor manera la soledad. Nuestra función tiene que ver con eso, con que tengan un lugar de pertenencia. Cuando se enteraron todos los viejos del país y de Latinoamérica, algunos querían viajar para hacer una manifestación”, manifestó Strada.

“En 15 años que cuidamos la casa, que es de la Municipalidad, nunca fue a visitarnos ningún Secretario de Cultura”, sorprendió durante la entrevista radial, el referente de la fundación, que volvió a insistir con la falta de interés del Municipio por hacerse cargo de más de 66.000 partituras musicales y el 80% de la obra del músico Astor Piazzolla.

Como contrapartida, Strada valoró que por la polémica “tuvimos una enorme cantidad de adhesiones hacia Papelnonos que nos muestran el cariño y reconocimiento en estos 30 años de labor desinteresada y de servicio a la comunidad”, concluyó.