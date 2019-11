PapelNonos, en alerta por un convenio de Arroyo: "No pueden echar así a los viejos"

La emblemática fundación de adultos mayores se movilizará el miércoles, después de que el intendente le entregara su sede a otra entidad. "Firmó todo sin previo aviso", cuestionaron.

La Fundación PapelNonos anticipó que se movilizará este miércoles para visibilizar el malestar y la preocupación que generó un convenio firmado por el Intendente Carlos Arroyo en el que le hace entrega a la Asociación de Veteranos Defensores de Malvinas (Avedema) de la casa ubicada en 25 de Mayo al 3172, donde siempre funcionó la entidad de adultos mayores que tiene décadas de trayectoria en Mar del Plata.

"Respetamos y valoramos a los veteranos de defensa de las Malvinas y no tenemos nada contra ellos, pero es importante recordar que los seis mil PapelNonos que conforman la red nacional e internacional también somos veteranos de la vida y no nos merecemos que (indirectamente) nos dejen 'nuevamente' en la calle. No se puede echar a los viejos por la ventana de un día para otro", apuntaron desde la organización que conduce Jorge Strada.

En el comunicado que hicieron llegar a 0223, la fundación se preguntó "dónde se albergarán los valientes ex veteranos de Malvinas cuando apenas cabemos nosotros". "Decidiamente, pensamos que Arroyo se ha convertido en el verdugo de PapelNonos y le deja el 'fardo' al próximo intendente Montenegro para que se las arregle con este entuerto", aseveraron.

La entidad de adultos mayores le cuestionó al jefe comunal que haya tomado una decisión de estas características "sin previo aviso". "Durante estos quince años, este lugar ha sido mantenido por los integrantes de Papelnonos tanto en las múltiples reparaciones, pintura, colocación de rejas, cambio de tejas y techo y hasta en diferentes oportunidades se ha donado dinero en efectivo a la Municipalidad", recordaron.

Para visibilizar su problemática, desde la fundación anticiparon que este miércoles a las 15 se movilizarán al Centro Cultural Osvaldo Soriano, de la calle 25 de Mayo al 3102. "Viajarán viejos de todo el país. Ese día tendríamos una función en la Sala B del complejo teatral pero nos manifestaremos en la calle si esto no se arregla directamente", manifestaron.

El 19 de octubre de 1992 Strada creó la Biblioteca Pública de Música "Astor Piazzolla", que se configura en Mar del Plata como un centro de consulta y servicio para todos los interesados en la temática de la música nacional y universal. Es uno de los únicos espacios de estas características que no cobra mensualidad.

¿Qué puede encontrarse en la biblioteca? Hay 66 mil partituras, entre las cuales se pueden encontrar 8 mil tangos pero también obras de todos los estilos y géneros musicales, además de contar con material bibliográfico y fonográfico. Y entre los tangos, hay un agregado de valor: la presencia del 80 por ciento de la obra de Piazzolla, donada por el prestigioso compositor José Bragato, quien imprimió su huella en la creación de los arreglos de "El Gran Astor".