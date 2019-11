Sociedad Rural: "Esperamos que no haya medidas en contra de un aumento de la producción"

Tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones, las autoridades de la filial local de la entidad se mostraron expectantes de los primeros avances que dé el nuevo Gobierno.

Desde la Sociedad Rural de Mar del Plata anticiparon su pedido al próximo Gobierno de Alberto Fernández que se pondrá en funciones desde el 10 de diciembre que no implemente medidas que vayan en contra de un "aumento de la producción", después de los rumores por la posible implementación de retenciones a la exportaciones.

"El productor va a seguir apostando al crecimiento de la producción. No cabe dudas. Espermeos que todas las medidas que se tomen no vayan en contra del aumento de la producción. Eso sería fundamental no solo para el productor sino para el país", sostuvo el titular de la entidad, Esteban Area, en declaraciones a 0223 Radio.

El referente local del sector empresario de la acitividad reclamó "medidas que se mantengan en el tiempo y que sean para fomentar la producción y generar nuevos puestos de trabajo y mejorar la situación de todos". "No debe haber medidas que restrinjan las exportaciones porque eso causa mucho daño al sector", aseveró.

Area también advirtió algunas complicaciones en la industria por la volatidad que mostró el dólar en plena etapa electoral. "Se están realizando, más que nada, muchos canjes calzando insumos con las ventas de cereal para calzar el tipo de cambio y no quedar desconectados con variaciones importantes", indicó.

"Otras de las cuestiones que estamos viendo es que en algunos casos los exportadores cuando liquidan el cereal, que generalmente el precio es en dólares, no cumplen con el valor del tipo de cambio que tendrían que pagar cuando realizan efectivamente el pago. Entonces, eso es una preocupación y muchas veces los productores tendrían que reclamar para que se les pague lo que corresponde", agregó.

El presidente de la Sociedad Rural remarcó que "toda distorsión tiende a perjudicar" al agro pero también a "la industria y la producción en general". "Hay limitaciones en el mercado de cambio y eso lleva al mercado informal del dólar blue y entonces la industria no sabe cuál es el valor del tipo de cambio real", señaló.

"Los commodities se liquidan al precio del Banco Nación pero cuando compramos los insumos nos cobran un tipo de cambio mayor porque no conocemos el tipo de cambio real porque se producen estas distorsiones de precios", concluyó.