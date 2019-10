Alberto Fernández: "El Gobierno volvió a manos de la gente"

El presidente electo le agradeció a sus seguidores y se comprometió a "construir el país que soñamos". "Quiero que los argentinos dejen de sufrir", manifestó.

Después de recibir el micrófono por parte de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, el flamante presidente aseguró que "el Gobierno volvió a manos de la gente" ante la efervescencia de los miles de seguidores que se acercaron a celebrar el triunfo de las elecciones en el búnker que el Frente de Todos preparó en el barrio porteño de Chacarita.

Ante las numerosas banderas argentinas que flameaban entre la multitud al grito de "Alberto presidente", el ex Jefe de Gabinete inició su discurso: “Quiero agradecerle a todo el pueblo argentino”, lanzó para posteriormente anunciar que este lunes por la mañana desayunara con Mauricio Macri en la Casa Rosada.

En este contexto, Fernández aseguró que lo único que le importa "es que los argentinos dejen de sufrir". "Sepan los argentinos que cada palabra que dimos, cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético sobre el país que debemos construir. Vamos a construir la Argentina igualitaria que soñamos, ese es el compromiso que asumo y ojalá que quienes sean nuestro opositores en estos cuatro años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado”, manifestó.

En un nuevo aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el flamante mandatario recordó al dirigente. "Gracias Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que no le reconociera a él todo lo que ha hecho por nosotros", sostuvo.

Para finalizar, el presidente electo aseguró que "vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las fábricas de las pymes vuelvan a levantarse, para que las máquinas vuelvan a funcionar. Para que la educación pública no sea una desgracia. Para que nuestros chicos puedan seguir educándose". "Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mejores hombres y mujeres porque nos lo merecemos", finalizó.