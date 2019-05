Productores rurales: "Estamos en iguales o en peores condiciones"

Desde hace meses trabajadores rurales y productores del cordón frutihortícola de General Pueyrredon reclaman por la situación que atraviesan en el sector y reclaman mejoras. En este sentido, el presidente de la Sociedad Rural Mar del Plata Esteban Area manifestó que desde el Municipio los obligan a pagar por una tasa de mantenimiento, pese a que no existen inversiones. Además, denunció que hay una sola máquina motoniveladora para todo el distrito.

"La Rural viene desde hace mucho tiempo trabajando por una mejora en los caminos rurales que siempre son un problema. La mayoría de los municipios abandonan los mantenimientos y dedican los fondos a otras cuestiones", explicó el representante rural en diálogo con 0223 Radio. En esta línea, Area detalló que el crecimiento de la actividad provocó lógicamente que los caminos tengan mayor transitabilidad, pero desde el gobierno local no destinan dinero para acondicionarlos. "Estamos en iguales o peores condiciones", se sinceró.

"Tuvimos varias reuniones con el Ejecutivo pero todavía no avanzamos en gran medida. Manifestamos nuestra posición de buscar una solución al conflicto y que consideren que en el presupuesto, que todavía no se aprobó, no estamos de acuerdo en seguir aumentando las tasas de mantenimiento de caminos sin un servicio a cambio", aseguró Aera. "No hay una contraprestación del servicio por parte del municipio", reconoció el titular.

En este sentido, Area se refirió a la posibilidad de acompañar desde su sector a los productores del cordón frutihortícola a realizar un reclamo formal a la Justicia. "Queremos pedir una explicación sobre qué se hizo con los fondos de los caminos rurales que los productores pagaron durante todos estos años", afirmó.

Como si todo fuera poco, el líder de la Rural local aseguró que los productores tienen a disposición una sola máquina niveladora para todo Mar del Plata. "La inversión del Municipio es mínima. Hubo un compromiso de afectar esos fondos, pero ya pasó un año", reconoció.

Para resumir, Area se refirió a la situación económica que atraviesan en el sector y explicó que si bien en 2018 el Gobierno Nacional decidió quitar las retenciones, no fueron retiradas en su totalidad. "Estamos viendo una caída muy fuerte en los precios de la soja por los conflictos entre China y Estados Unidos. Este es uno de los motivos por el cual el precio internacional es el mínimo de los últimos años", indicó. "Las expectativas son buenas, aunque la parte crediticia juega un papel muy importante. Con estas tasas es imposible tomar créditos y financiar las inversiones", concluyó.