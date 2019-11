Arroyo responsabilizó a la Nación por el deterioro del Polideportivo Centenario

Luego de las imágenes difundidas por 0223 sobre el penoso estado del polideportivo, el intendente dijo que no se podía evitar y recordó que pidió los fondos al gobierno nacional para terminarlo y nunca le llegaron.

El intendente Carlos Arroyo se refirió a las imágenes que difundió 0223 el último viernes sobre el lastimoso estado del polideportivo del Barrio Centenario, que prácticamente quedó inservible. Sin embargo, el jefe comunal se quitó la responsabilidad y dijo que el deterioro era imposible de evitar, al tiempo que responsabilizó al gobierno nacional que se había comprometido a enviarle fondos para completar el polideportivo y jamás se los envió.

0223 realizó una recorrida por el lugar y dejó en evidencia el deterioro que sufrieron las instalaciones. El piso del gimnasio tiene agujeros y está completamente destrozado. Cruje al caminar. Las puertas están tapiadas con maderas y el excremento de palomas abunda por doquier. La piscina, con grietas y los cielorrasos, totalmente destruidos.

Para el intendente Arroyo, la cruda realidad del inmueble que quedó inconcluso a finales de 2015 y que nunca se inauguró no es responsabilidad de la Municipalidad de General Pueyrredon. "No podría haberlo evitado porque la empresa no me entregaba la tenencia ni la posesión porque no se había terminado de pagar. Cuando una empresa hace una tarea hasta que no se le paga todo no se puede tomar posesión", explicó el jefe comunal en relación a la situación con la que se topó al comienzo de su gestión.

En este contexto, el líder de Agrupación Atlántica apuntó contra Carlos Mac Allister, ex titular de la Secretaría de Deportes de la Nación. "En su momento le pedí una ayuda para poder pagar ese polideportivo y el de Camet, pero nunca me llegó el subsidio. Nunca se pudo terminar", señaló Arroyo.

Para finalizar, el intendente argumentó que cuando se intentó lanzar una cooperadora a partir de los mismos usuarios, los ediles del Concejo Deliberante se opusieron.