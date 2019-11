Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja blanquearon su romance en redes

A lo largo del fin de semana la actriz y el ex de Florencia Kirchner subiero a Instagram unas fotos en las que confirman su relación y se mostraron muy enamorados.

A pocas horas de que se conociera la separación entre Julieta Ortega y el empresario Esteban Eskenazi, la integrante del Colectivo de Actrices Argentinas posteó una foto a sus redes sociales en la que se la ve siendo besada en la mejilla por un hombre. El mismo, lejos de ser un desconocido, es ni más ni menos que Camilo Vaca Narvaja, ex yerno de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner.

La nueva pareja utilizó la red social Instagram para confirmar su reciente vínculo por medio de románticas publicaciones cruzadas. La actriz de 47 años subió una imagen en la que se la puede observar acostada mirando a la cámara, mientras es besada en la mejilla por su flamante novio. Mientras tanto, en la historia de Vaca Narvaja se lo puede ver en primer plano mirando al lente de la cámara, al lado de la cabellera de Julieta, quien está de espaldas abrazándolo.

Ambos acompañaron las imágenes con la reproducción de un fragmento de la canción de Pedro Aznar, “A primera vista”. El estribillo de la misma expresa: “Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré”.

Camilo es padre de Helena, fruto de la relación que compartió entre 2013 y 2015 con Florencia Kirchner, hija de los ex presidentes Cristina y Néstor Kirchner. El político comparte una excelente relación con su ex novia, incluso apoyando a su familia mientras ella recibe tratamiento en Cuba. Por otro lado, la actriz viene de terminar su relación de dos años con Eskenazi, hermano del esposo de Analía Franchín, y previamente estuvo casada con Iván Noble, junto a quien tuvo a Benito, actualmente de 14 años.

La ex “Un Gallo para Esculapio” y “Graduados” habló hace meses con la revista Gente sobre su situación sentimental, confesando que, si bien había aprendido a no necesitar una pareja, deseaba encontrar el amor.

“Después de estar con el papá de mi hijo dejé de perseguir eso como si fuera una especie de zanahoria, con la idea de que ahí algo se completaba. Hace menos de diez años comprendí que la relación más importante de mi vida iba a ser conmigo y que la compañía más grande iba a ser yo (…) Lo mejor que te puede dar una pareja es amor, abrigo y contención, pero hay algo de la soledad profunda y de los miedos que son muy de uno. Mis parejas se enojan cuando hablo de esto, porque creen que les saco crédito, y no es así. A mí me fascina estar acompañada y enamorada”, explicó en dicha oportunidad.