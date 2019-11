Malestar en el Teatro Colón por una millonaria deuda del Municipio

Es por el incumplimiento de un contrato donde especifica que la Comuna debía otorgarle el 10% de la recaudación por 3 años, para usarla en el mantenimiento de las instalaciones. Durante la campaña, Arroyo había dicho que las obras en el Teatro había sido “lo mejor” de su gestión.

Hay un nuevo cortocircuito entre el Teatro Colón y el Municipio por una millonaria deuda que tendría la administración de Carlos Arroyo: las autoridades de la centenaria sala sostienen que se les adeuda el 10% de la recaudación que tuvo durante los últimos tres años.

El episodio se enmarca en reiterados reclamos que existieron en el pasado por la falta del pago del alquiler del edificio por parte de la comuna, así como de una serie de obras de remodelación, que tardíamente se cumplieron.

“Cumplieron con los alquileres pero nunca lo hicieron con el contrato del bordereaux. El 8 de junio del 2017 y con la firma del intendente Arroyo y de la por entonces secretaria de Cultura, Silvana Rojas, el Club Español recibiría el 10% de la recaudación de la venta de localidades deducidos los impuestos. Esto sería destinado para obras de mantenimiento tanto para el club como para el teatro, que era lo que hizo durante varios años La Sociedad de Amigos del teatro, a cargo de la señora “Titi” Guerra, ya fallecida. La verdad que es un monto muy importante, principalmente con los espectáculos de verano. Esto que digo está firmado y está incumplido”, expresó en diálogo con 0223, José María Mendez Acosta, titular del Teatro Colón.

En ese marco, el representante del Club Español señaló que “a pesar de las intimaciones por carta documento que se le hicieron durante este tiempo, no hubo respuestas. No sabemos cómo sigue esto porque es un momento muy particular: hay una gestión que se está yendo, otra que está viniendo y se viene el verano. Aún no sabemos cómo lo afrontaremos a nivel espectáculos. No tenemos ni un cronograma. Nunca nos pasó en un cambio de gobierno. Espero que en 4 semanas haya novedades”, cerró Méndez Acosta.