El Club Español quiere recuperar el manejo del Teatro Colón por los incumplimientos del municipio

Las autoridades del Teatro Colón de Mar del Plata decidieron no renovarle el contrato al Municipio una vez que finalice el contrato de locación, a fines del 2019. Los sucesivos incumplimientos en el pago del alquiler y de una serie de obras de remodelación previstas por contrato, son los motivos de su decisión.

“Estamos decepcionados y frustrados. Cuando en diciembre del 2019 termine el contrato de locación, pediremos que devuelvan el teatro a su propietario- el Club Español- porque no se ha cumplido con el contrato”, afirmó José María Méndez Acosta, referente de la institución, en diálogo con 0223.

El titular del Club Español recordó que “el 8 de junio del 2017 se firmó el contrato de locación con el Municipio, donde se comprometieron por escrito a cumplir con el alquiler y con una serie de obras: hace 5 meses que deben el alquiler y por otro lado con un 10% de la venta de localidades, deduciendo los impuestos, se harían obras en el interior. Pero pasó un año y esta gente no hizo nada”, cuestionó.

En junio del 2017 la titular de Cultura Silvana Rojas y el intendente Carlos Arroyo firmaron el contrato de locación del Teatro Colón. (Foto archivo: MGP)

En ese punto, Méndez Acosta aclaró que esta administración “sólo cumplió con la restauración de la fachada y con la reparación de unas paredes linderas con el Municipio, que otras administraciones no hicieron. Y el Club se entusiasmó e iluminó todo el frente del edificio. Pero no cumplió con la remodelación de todos los baños internos, sanitarios, camarines y del estado general del interior del teatro. El dueño quiso hacerlas con ese porcentaje porque anteriormente no se había cumplido. Sabíamos que podía pasar y pasó”, lamentó.

“Ese contrato lo firmó la entonces secretaria de Cultura Silvana Rojas y el intendente Arroyo puso la firma. No cumplieron aduciendo cuestiones administrativas y burocráticas. Estamos decepcionados, frustrados, hicimos lo imposible para que el Municipio cumpliera y no lo hizo. En diciembre del próximo año, en coincidencia cuando termine esta gestión, también finalizará el contrato. El Club Español se hará cargo del teatro”, concluyó Méndez Acosta.