Luchar contra el Estado: es discapacitada y no cobra su jubilación hace 18 meses

Liliana Bustamante se vio obligada a jubilarse por incapacidad, después de una ardua vida en altamar que le deterioró su cuerpo. Hace casi dos años que enfrenta una serie de procesos burocráticos que la Anses no da respuesta.

Liliana Patricia Bustamante es una jubilada de 65 años que se encuentra discapacitada. Después de trabajar toda su vida como enfermera en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y hasta en un barco pesquero, llegó el momento de su merecido descanso: jubilarse. Sin embardo, desde hace año y medio la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no le paga los haberes.

Cuando tenía 48 años, Liliana sacó la libreta de embarque y se animó a incursionar en el mundo de la pesca, llena de hombres. Contratada por una empresa canadiense, se desempeñó como enfermera y marinera a la vez. Pero la desgastante tarea de 13 años arriba del barco y los químicos con los que había que depurar las instalaciones le ocasionaron problemas en sus vías respiratorias. Así fue que finalmente, por sus problemas de salud, en 2013 se jubiló por incapacidad.

Sin embargo, en mayo de 2018 comenzó una ardua lucha con la Anses que al día de hoy le trae grandes problemas. La entidad le retiró su beneficio y tuvo que enfrentar grandes procesos burocráticos. Y a pesar de que en enero del corriente año finalmente le concedieron de nuevo la jubilación, Liliana todavía no cobró ni un solo peso. Por eso le reclama al Estado una pronta respuesta.

"Hace 18 meses que no cobro la jubilación, me la sacaron por incapacidad. Estoy muy mal, nadie me da una respuesta", explicó la mujer en declaraciones a 0223, luego de escribirle una carta al titular de la Anes, Emilio Basavilbaso. "Me corresponde por derecho, soy una ciudadana argentina", exclamó Liliana en el manuscrito.

"Ya no sé qué más hacer. Reclamo algo que me corresponde por derecho, no estoy pidiendo un plan", indicó Liliana, quien ya cuenta con seis operaciones y tiene tendencia depresiva. "Hoy estoy muy mal y nadie me da una solución. Tengo miedo de cometer una locura. En 2001 tuve un intento de suicidio después de separarme y no quiero que me vuelva a pasar", expresó la mujer que vive sola en una pequeña casa y se las arregla para pagar sus gastos con algunas changas.

"Quiero que me devuelvan mi jubilación, es lo que me corresponde", insistió Liliana y aclaró: "No quiero la ayuda de ninguna persona, simplemente que el Estado lo resuelva". "Me molesta mucho esta situación porque trabajé toda mi vida", cerró Liliana a la espera de nuevas novedades que le permitan terminar con el calvario que atraviesa.