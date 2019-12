Salió a buscar trabajo y no volvió a su casa: su familia está desesperada

Se llama Ian Suárez, de 22 años, que desde el viernes es buscado por la policía. El joven fue visto por última vez en el barrio Don Emilio.

La policía y su familia busca desesperadamente a Ian Suárez, un joven de 22 años que desde hace 48 horas está desaparecido.

En diálogo con 0223, Adriana, la mamá de Ian, contó que toda su familia “está desesperada”, y que espera recibir alguna novedad luego de radicar la denuncia en la comisaría 11.

“Ian el viernes a las 8 de la mañana salió a buscar trabajo. Como no tenía celular, porque se lo habían robado, no hay manera de comunicarse con él. Siempre ante cualquier cosa que hacía, mi hijo me avisaba por teléfono. No sabemos ya qué hacer”, comentó la mujer.

Ian fue visto por última vez cuando salió de la vivienda que comparte junto a sus padres y dos hermanos. El joven de 22 años vestía un jean gastado azul, zapatillas azules y un buzo de lana con capucha marrón. Mide 1.65 metros de estatura, delgado, de tez trigueña, cabello castaño oscuro corto.

Cualquier información, comunicarse a los teléfonos 911 o al 223 597-3772 (madre de Ian).