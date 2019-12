Expectativas del gobierno municipal tras la detención de un sospechoso

El secretario de Seguridad municipal, Darío Oroquieta, confirmó que hay una persona en situación de calle detenida y que se investiga su posible vículo con el incendio de la distribuidora de Rivadavia y 20 de Septiembre.

"Hay una persona aprehendida y se está trabajando para determinar si tuvo vinculación con el caso”, dijo esta mañana el secretario de Seguridad municipal Darío Oroquieta, al ser consultado por la aprehensión en las últimas de un hombre de 52 años, quien ahora es investigado por su posible participación en el grave incendio a la distribuidora Torres y Liva.

Aunque aclaró en reiteradas oportunidades que no iba a brindar información para no entorpecer la labor de los investigadores, el funcionario municipal dijo que el aprehendido es “una persona en situación de calle, mayor y que fue detenida con elementos e indicios que complican su situación”. En ese sentido, deslizó que el sujeto fue atrapado por la policía justo cuando intentaba incendiar otro medidor, por lo que “todo indicaría que (el incendio de Torres y Liva) no fue un hecho casual”.

En cuanto a cómo continúan las tareas de remoción de escombros en inmediaciones de Rivadavia y 20 de Septiembre, Oroquieta dijo que se mantienen los trabajos para “garantizar la seguridad en la zona” y permitir que la gente pueda ingresar a su propiedad.

También señaló que en las próximas horas llegarán firmas especializadas en demolición de estructuras grandes para hacer un informe de la situación a pedido del municipio. “Han trabajado empresas marplatenses pero ampliamos las consultas para tomar los recaudos correspondientes”, explicó.