Como en todas partes del mundo que pisó, Diego tiene alguna anécdota y entre tantas que vivió en nuestra ciudad, hubo una que no se conocía y que contó en un distendido mano a mano.

El "Maradona vs. Líbero" que se emitió el martes en la pantalla de TyC Sports, es una de las noticias de la semana, porque siempre que habla Diego deja cosas para la polémica, su historia, su presente, sus romances, sus peleas, todo en un imperdible mano a mano. Y entre tantas de esas cosas, contó una anécdota de algo que vivió en Mar del Plata, una vez que le robaron las dos patentes del auto, pero no fueron ladrones. "Solamente se la querían quedar para tener algo mío, yo les decía 'ahora me van a meter preso' por andar sin patente", rememoró el "10".