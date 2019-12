Quilmes tuvo un cierre de año para el olvido

La peor cara mostró el "tricolor" frente a Central Entrerriano, no repitió el buen trabajo defensivo de la noche anterior frente a Parque Sur, pero sí volvió a carecer de gol y cayó ampliamente 93 a 65.

Inesperado y preocupante el final de 2019 de Quilmes que se va al receso con más en el debe que en el haber. En una Liga Argentina que había comenzado equilibrada, con triunfos adentros y derrotas afuera, apenas rescató alguna victoria fuera de casa, pero desde que sufrió la caída en el Polideportivo, hilvanó cuatro seguidas, la última categórica, 93 a 65 ante Central Entrerriano.

En una derrota tan ajustada como la de Parque Sur, la ausencia de Maximiliano Maciel pareció tener una injerencia grande. Ante tamaña diferencia, en el cierre de la gira poco tuvo que ver la ausencia del capitán, porque Central Entrerriano lo superó en todas las líneas, repartió el goleo y fue tomando distancias desde el parcial inicial, cuando se fue al descanso con una luz de 9: 26-17. En un desarrollo general más equilibrado, con Juan Esteban De La Fuente poniendo la cara por su equipo, el "cervecero" remontó una desventaja cada vez más grande del local y se fue al vestuario todavía con la ilusión de meterse en partido, pero a 12. 49-37.

Sin embargo, el regreso no fue el mejor para los marplatenses, un rápido parcial de 8 a 0 empezó a definir la historia, salió Pelorosso por un golpe y ya no había demasiado para hacer. Central Entrerriano no bajó la guardia y llegó a sacar una diferencia de 26 puntos, para cerrar el chico con todo liquidado: 72-49. El resto estuvo demás, en ningún momento tuvo reacción Quilmes y tampoco tenía con qué, el plantel quedó demasiado corto con las bajas y el desgaste de la noche anterior también se hizo sentir para que el local se encamine sin problemas a una victoria sin problemas y lo devuelva a Quilmes a Mar del Plata con un dolor de cabeza, a repensar en las fiestas lo que debe mejorar para el reinicio de la actividad.

Síntesis

Central Entrerriano (93): Adrián Forastieri 9, Tomás Ludueña 8, Joshua Davenport 19, Gastón Córdoba 11 y Sebastián Bernasconi 8 (FI); Mateo Díaz 10, Santiago Rivas 3, José Bione 8, Lorenzo Capponi 8, Mauro Cerone 9 y Velentín Rivas 0. DT: Mariano Panizza

Quilmes (65): Álvaro Merlo 6, Raúl Pelorosso 8, Gregorio Eseverri 9, Jeffrey Merchant 4 y Alejandro Reinick 8 (FI); Darío Skidelsky 8, Juan De la Fuente 17, Juan Cruz Germano 0, Agustín Lecona 0 e Iván Catani 5. DT: Manuel Gelpi

Parciales: 26-17, 49-37 y 72-49.

Árbitros: Fernando Sampietro, Diego Rougier y Francisco Ratto.

Estadio: "José María Bértora".