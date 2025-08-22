Identificaron a la mujer que llegó sin vida al Centro de Salud

La muerte de una mujer es materia de investigación luego de que llegara sin vida al Centro de Salud del barrio Florentino Ameghino este viernes al mediodía, donde los médicos no lograron salvarla. Se sabe que la víctima se descompesó durante un allamiento.

Las pesquisas por ahora no confirman las causas del fallecimiento de la mujer, que fue identificada como Jéssica Pamela Casco, de 35 años, a quien sus familiares trasladaron de urgencia al Caps de Ameghino ya sin signos vitales minutos antes de este mediodía.

Mientras se aguardan los resultados del informe preliminar de la autopsia que se le realizará en las próximas horas, para tener mayores detalles de la causa de su deceso, se dio a conocer que en su casa ubicada en Amaya entre Chacabuco y Maipú se había llevado adelante un allanamiento por una causa de armas esta mañana, y que fue en esas circunstancias en las que se descompensó.

Una vez que se confirmó su muerte en el Centro de Salud, hubo un importante operativo de seguridad que incluyó a varios móviles policiales, ya que los familiares de la mujer generaron incidentes en el lugar y también en la comisaría sexta.

Por ahora, la fiscal Florencia Salas investiga el caso y espera mayor información para saber de qué manera se dio el dramático hecho, mientras Policía Científica trabaja en el Caps de Ameghino y en la vivienda de la víctima.