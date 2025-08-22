Chocaron dos motos y murió un chico de 17 años

Un adolescente de 17 años que circulaba en una moto Bajaj Rouser 200 murió el jueves a la tarde al chocar con otro rodado en el barrio Libertad. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), pero ingresó sin signos vitales.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en inmediaciones de las calles Paraguay y Beruti cuando el rodado de la víctima chocó –en circunstancias aún no establecidas- con una moto Gilera Smash que menejaba un joven de 18.

Las actuaciones se hicieron en la comisaría sexta.

Producto del impacto, el menor sufrió serias heridas y fue trasladado en ambulancia aunque ya ingresó fallecido al Higa. Al conductor de la otra moto lo llevaron al hospital de manera particular con politraumatismos.

En el marco de una causa por homicidio culposo a cargo del fiscal Germán Vera Tapia se realizó el secuestro de los rodados por falta de documentación.