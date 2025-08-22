Trágico: investigan la muerte de una mujer a la que llevaron sin vida al Centro de Salud

La muerte de una mujer de 35 años es investigada por estas horas luego de que fuera trasladada sin signos vitales al Caps (Centro de Atención Primaria) del barrio Florentino Ameghino este viernes minutos antes del mediodía.

Pese a que en el lugar se encontraba un equipo completo de profesionales (médicos y enfermeros), la joven ya se hallaba sin vida y no pudieron reanimarla.

Lo que se conoce en estas instancias preliminares de investigación es que la mujer era víctima de violencia de género, y fue trasladada sin signos vitales desde una vivienda ubicada en Amaya entre Chacabuco y Maipú este viernes al mediodía.

Sus familiares la llevaron al Centro de Salud de Ameghino, pero ya no había nada por hacer de parte de los médicos. En principio no habría sufrido ningún hecho de violencia pero todo es materia de investigación y trabaja Policía Científica en el lugar.

Tras conocer la muerte de la mujer, sus familiares reaccionaron contra la policía y hubo insultos y cruces en el Centro de Salud y en la comisaría sexta.

La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas.