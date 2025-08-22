Un allanamiento por armas y una descompensación fatal frente a sus hijos: la dramática escena de la muerte de la mujer de 35 años

La mujer llegó sin signos vitales al Centro de Salud luego de un procedimiento judicial en su vivienda.

La muerte de una mujer de 35 años conmocionó al barrio Florentino Ameghino este viernes al mediodía. Jéssica Pamela Casco llegó sin signos vitales al Centro de Atención Primaria de Salud ubicado en Luro al 10.000, llevada por sus familiares. Allí no pudieron salvarle la vida, en un trágico episodio que comenzó minutos antes en su vivienda, en medio de un allanamiento.

Aunque las causas de su fallecimiento todavía son materia de investigación y se espera la realización de la autopsia para conocer qué provocó el desenlace fatal, lo que se sabe hasta ahora de manera oficial es que la mujer se descompensó tras un allanamiento que se llevó adelante en su vivienda, ubicada en Amaya al 800, este viernes por la mañana.

Hasta allí llegaron efectivos de la comisaría Sexta, acompañados por integrantes de la Segunda,de la Cuarta, de subcomisaría Casino y Estación Camet, y del Grupo GAD, para concretar un allanamiento en una causa por abuso de armas agravado.

Se hizo el registro de la casa en la que vivía Casco, quien estaba junto a su pareja, y sus dos hijos, de 6 y 8 años, además de requisar su vehículo, con una orden otorgada por el Juzgado de Garantías N°1, a pedido de la Fiscalía N°7.

Allí se hallaba el imputado, Matías Abelardo Correa, de 39 años y pareja de Casco, y se secuestró un teléfono celular del cual no acreditaron pertenencia, además de una billetera con documentación de un tercero ajeno al domicilio.

En una vivienda lindante, la policía identificó a un joven, quien apenas ingresaron los efectivos a la casa de Correa escapó de la vivienda, y a otro hombre, de 31 años. Tras registrar esa casa, encontraron en el patio una pistola Bersa Thunder 9mm, con un cargador y cuatro municiones, que se sospecha habría descartado uno de esos jóvenes antes de intentar huir.

Allí se dispuso que se notifique a la pareja de Casco de la formación de una causa por el delito de Abuso de armas, sin tomar ninguna medida restrictiva de la libertad sobre el imputado. Además de secuestró el arma, el cargador y las municiones, para que la Policía Científica haga la pericia balística correspondiente.

Fue entonces que lo que era un procedimiento judicial y policial de rutina se convirtió en una escena dramática. En ese momento, Casco se descompensó, por lo que fue solicitada de manera urgente una ambulancia para asistirla, ya que sufría convulsiones. Ante ese escenario, efectivos policiales le realizaron maniobras de RCP, y luego resolvieron tarsladarla por sus medios hasta el Centro de Salud cercano.

Fueron los propios familiares los que la llevaron hasta allí en un vehículo particular, pero ya no tenía signos vitales al momento de ingresar al Caps. Cuando sus allegados conocieron el desenlace fatal, hubo incidentes e insultos que involucraron a los efectivos policiales, por lo que se hizo un fuerte operativo con varios patrulleros en el lugar.

Ante su fallecimiento, se le dio intervención a la fiscal Florencia Salas, de la UFI N°7,y se iniciaron los procedimientos por una causa caratulada en principio como Averiguación de causales de muerte.