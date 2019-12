“No estaba en mí dañar ni desear el mal a nadie, pido perdón desde lo más profundo de mi corazón”

El pastor Isaías Hurtado dio sus últimas palabras ante los jueces. La sentencia se conocerá después del mediodía en el Tribunal Oral en lo Federal.

Diez minutos tomó Isaías Hurtado para dar las últimas palabras y pedir perdón ante los miembros del Tribunal Oral en lo Federal que este lunes al mediodía dará a conocer su veredicto y sentencia en el juicio en el que se lo acusó de numerosas violaciones y de haber captado a más de 20 personas a través de un mensaje de fe para reducirlas a la servidumbre, explotarlas laboralmente, y hasta desapoderarlas de sus bienes. La fiscalía pidió que sea condenado a 35 años de prisión.

Hurtado agradeció la oportunidad que le dieron de decir unas últimas palabras y sostuvo que si hay una virtud humana, la misma es la de pedir perdón y perdonar. “Desde esa base me enfoco este día par pedir perdón a todas las personas que se sintieron afectadas. También he perdonado acciones que por ahí tuvimos que vivir como familia y esto va a traer sanidad a mis hijos y a la madre que pasó por este estrado”, señaló.

De esta manera Hurtado se refirió a su ex pareja, Patricia Soledad Padilla Coronado, quien fue acusada de ser partícipe necesaria en la maniobra que se llevó a cabo entre julio de 2007 y julio de 2016.

El falso pastor –que está también acusado por abuso sexual con acceso carnal contra cuatro mujeres y las amenazas proferidas a otras cinco- apeló al corazón de la gente y sostuvo el comienzo de lo que hicieron “con la congregación fue hacer el bien” y que nunca tuvieron una posición sectaria.

“No soy inocente de los errores que he cometido, he fallado y reconocido mis errores, pero llegamos a una instancia de no haber resuelto esto antes de tiempo, por ejemplo mi paternidad”, intentó aclarar.

La extensa alocución fue escuchada atentamente por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz que informaron que después del mediodía darán a conocer el veredicto y la sentencia. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que leerían solamente la parte dispositiva y que los fundamentos de la misma se entregarían los próximos días.

Tras indicar que no estaba en sí dañar ni desear el mal a nadie, Hurtado dijo que en su encierro buscó sentirse culpable de los delitos imputados como una manera de pagar por lo que había hecho. “No encuentro en mi interior que hice el delito, es muy difícil haber pasado estos tres años y seis meses de encierro, aunque me sirvió para reflexionar”, sostuvo.

Por último sostuvo que lo que le toque –como anticipando un fallo condenatorio- lo tratará de llevar de la mejor manera posible. “No se cómo seguir, no estoy preparado”, afirmó.