Buscan a una joven con retraso madurativo 

Julieta Antonella Guardia desapareció de su domicilio en el barrio Don Emilio este mediodía. Según informaron sus familiares sólo se llevó su teléfono celular.

Julieta Antonella Guardia es una joven de 22 años que se encuentra desaparecida desde este mediodía. Fue vista por última vez en horas del mediodía en su domicilio del barrio Don Emilio

Según informó su madre, Antonella tiene un leve retraso madurativo sin tratamiento que hace que no se ubique en tiempo y espacio, no posee adicciones y no utiliza redes sociales.

Fuentes consultadas por 0223 informaron que, al momento de irse del domicilio, solo llevó consigo su teléfono celular al que no responde.

Antonella mide 1.53, es de contextura mediana, tiene tez blanca y ojos marrones.

Quienes tengan algún dato respecto al paradero de la joven pueden contactarse al 223 4652549 o bien llamar al 911