Fiorini acompañó a víctimas del delito en el programa "Justo vos"

En el marco de la visita a nuestra ciudad de la oficina móvil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el senador provincial Lucas Fiorini estuvo reunido con familiares de víctimas de delitos y accidentes de tránsito.

En la Plaza del Milenio, el legislador de Cambiemos estuvo acompañado por la directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid) Natalia Figueroa, el coordinador del programa Justo Vos Iñaki Martínez de Giovanni, y las integrantes del Observatorio de Víctimas y referentes de la ONG Madres del Dolor Viviam Perrone y Nilda Gómez, que brindaron una charla sobre los alcances de la ley de víctimas de delitos a través del programa “Justo vos”.

Ante los familiares de víctimas de delitos y accidentes de tránsito, Fiorini insistió con "la importancia de un cambio de paradigma que se centre en proteger a los ciudadanos de los delincuentes, así como acompañar y brindar contención a los familiares de quienes han sido afectados por el accionar de malvivientes, además de darle más herramientas y posibilidades a la víctima del delito en el proceso penal”.

“La víctima del delito y sus derechos como eje central de los procesos judiciales son temas primordiales que acompañamos y trabajamos porque estamos convencidos de la necesidad de un cambio profundo en el Derecho argentino que cuide, acompañe, atienda y proteja a la víctima del delito. Debemos terminar con el garantismo que dejó indefenso al ciudadano honesto liberando a los delincuentes. Hay que avanzar con el defensor de la víctima, hay que darle más lugar a la víctima en el proceso, hay que seguir fortaleciendo a las fuerzas de seguridad y si es necesario hay que ampliar la cantidad de establecimientos penitenciarios”, remarcó.

Y agregó: “Quien no sabe vivir en comunidad y delinque contra la mayoría honesta de los ciudadanos no puede andar suelto y tranquilo por disposiciones que nadie comparte, que no tienen sentido común pero que aún subsisten por leyes garantistas y por algunos jueces y fiscales que con sus interpretaciones y decisiones pareciera que viven en otro mundo. Por suerte el gobierno comprende el pedido de la gente y está cambiando muchos errores que se acumularon, corrigiendo un garantismo ideologizado que ha hecho mucho daño”.

En el puesto móvil, que estuvo presente esta semana en la costa atlántica, se puede tramitar el certificado de antecedentes penales en 24 horas, de manera gratuita y online, y se brinda información sobre trámites del Registro Nacional Automotor. Asimismo se puede realizar la precarga de algunos formularios online, que cuentan con un descuento de hasta 40 por ciento en los aranceles registrales. La oficina brinda también asesoramiento legal primario y profesionales especializados en asistencia a la víctima.