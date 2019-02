Tras la muerte de Miguelito, su familia reclama justicia

El fatal accidente que sufrió Miguel Peña, el reconocido canillita que murió luego de ser atropellado por un motociclista, cautivó y conmocionó a toda Mar del Plata. Su sobrina Nadia Peña expresó su dolor por la muerte de su tío y dejó en claro el pedido de su familia: "Miguelito no se merecía morir así, todos lo imaginábamos de viejito lleno de visitas y con una muerte natural. Pedimos justicia por él y por todos los accidentes viales. Hay que hacer hincapié en la educación vial tanto para los peatones como para los conductores".

Durante años, el pintoresco personaje divirtió a cientos de personas con sus falsas noticias y premoniciones: "Lo recordaremos simplemente como él era, con su sencillez y alegría. Durante su despedida en el velorio sólo de escucharon anécdotas, chistes y sobre todo risas. Los vecinos piden una estrella amarilla y pintar un mural en el hogar donde vivía".

"Ojalá el sindicato de Canillitas también pueda reconocer su labor durante tantos años ya que no he recibido ningún llamado por parte de ellos", agregó.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-12-8-24-0--la-muerte-de-miguelito-fue-un-shock-para-todo-el-hogar

Tras el velorio en el que despidieron a Miguelito, su sobrina se refirió a la desprolija manera en la que actuó el gremio. "El domingo recibimos el comentario de que Canillitas se haría del cargo del sepelio, por lo cual elegimos un cajón mejor y obviamente más caro. Al momento de abonar, hice un llamado al sindicato y me dijeron que no sabían nada y no podían darme ningún teléfono a dónde llamar", explicó su sobrina.

Para finalizar, Peña agradeció el aporte de los vecinos que colaboraron económicamente para pagar los 15 mil pesos que costó el entierro. "Se abonaron con los ahorros de mi tío que me otorgaron desde el hogar con sus pertenencias y gracias a la contribución de los comerciantes de la calle 12 de Octubre. Agradezco profundamente la ayuda de todos y su apoyo. Queda claro cuánto quieren a mi tío y todo lo que sembró", reconoció.