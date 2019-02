Comerciantes de Santa Clara del Mar harán una celebración paralela a la Fiesta de la Cerveza

No hubo acuerdo. Finalmente, el desenlace positivo al que creían haber llegado los comerciantes de la avenida Acapulco en Santa Clara del Mar, en torno a la realización de la inminente Fiesta de la Cerveza Artesanal, quedó trunco. Así lo confirmaron en contacto con 0223 Lisandro Parolari y Alejandro López, dos de los poco más de cincuenta empresarios marchiquitenses que se hallan en desacuerdo con la gestión del intendente Carlos Ronda.

Semanas atrás, Parolari y los empresarios integrantes de la Cámara de Comercio de Santa Clara del Mar evidenciaron su disgusto por el formato que el gobierno municipal implementó en la tradicional fiesta cervecera desde el verano del 2018. El cambio de sede y el cobro de entradas, para muchos de los comerciantes locales, resultó letal en sus economías.

Después de los reclamos mediáticos, tras meses de negociaciones, la comuna pareció estar dispuesta a encontrar una solución parcial y aceptó la propuesta elevada por los empresarios santaclarenses: que los espectáculos musicales se realicen en el nuevo predio lindero a la terminal de ómnibus, pero que parte de los puestos de cerveza artesanal y gastronómicos se expandan por la avenida Acapulco, con otros shows gratuitos en paralelo sobre la zona más céntrica de la localidad.

Este miércoles, el gobierno de Cambiemos terminó por desterrar tal posibilidad y le comunicó a los comerciantes que la alternativa quedaba definitivamente descartada, a pocos días del inicio formal de la semana de festejos.

De inmediato, este jueves en la mañana, reunidos en la Cámara de Comercio, los empresarios detallaron que "la propuesta y el nuevo compromiso de las autoridades para con los comercios, fue una realización de una festividad organizada de manera conjunta y en el marco de la fiesta, que se desarrollaría sobre la avenida Acapulco. El compromiso también fue realizar la contratación de por lo menos tres bandas principales de nivel nacional para realizar un festejo que traccionara publico sobre el centro de Santa Clara del Mar y evitar así, la desolación que se produce durante los días de la fiesta, teniendo en cuenta la experiencia del año anterior".

En esa línea, los comerciantes informaron que "lamentablemente las autoridades han fallado, no solo a su palabra, si no al deber de gobernar pensando en el bienestar de su pueblo, de su gente, de la generación de fuentes de trabajo. Priorizando vaya a saber que intereses. Pero que de seguro no son los intereses de los comercios locales, que tributan y hacen un gran esfuerzo por mantenerse a lo largo del año y generar fuentes de empleo".

Fiesta propia, con entrada libre y gratuita

Ante este negativo escenario, los empresarios involucrados decidieron redoblar la apuesta y anunciaron la realización de una fiesta propia en torno al aniversario de Santa Clara del Mar con desarrollo sobre la avenida Acapulco y acceso gratuito.

"Contando con los recursos que sean posibles, con mucha humildad, pero con nuestro gran espíritu emprendedor y sin el apoyo de los gobernantes; realizaremos espectáculos musicales y acciones que nos permitan poder trabajar durante una semana", manifestaron desde la Cámara de Comercio.

"Invitamos a vecinos y turistas a una semana de encuentro sobre la Avenida Acapulco, en el marco de la XVIII Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, afirmando una vez más que la fiesta nunca debió perder su espíritu popular, nunca debió dejar de ser libre, gratuita y siempre debió y deberá tener la finalidad de mostrar la cultura y producción local, fomentando el turismo, e impulsar la economía local", concluyeron los comerciantes damnificados en el comunicado.