Le robaron unos particulares trajes y pide ayuda para encontrarlos: "No los van a poder vender"
La víctima es una estudiante del Polivalente de Arte. Asegura que son "prendas únicas" de folklore hechas a medida.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una estudiante de la Escuela Secundaria Especializada en Arte (Polivalente) sufrió el robo de sus trajes de folklore y pide la solidaridad de los marplatenses para ubicarlos.
El hecho sucedió el pasado jueves 14 en San Luis y San Lorenzo, donde la familia de la víctima había dejado su vehículo estacionado, con las prendas en su interior.
"Se quisieron llevar el auto pero no lo lograron. Cortaron los cables de la bocina y nos abrieron el baúl", contó su mamá a 0223.
Al no poder robarse el coche, los delincuentes arrasaron con lo que encontraron, incluyendo el vestuario de folklore de su hija.
"Son todos hechos a medida y pertenecen a coreografías únicas", detalló la mujer, que recordó el esfuerzo con el que fueron hechos y la importancia emocional y profesional que conllevan.
Sin embargo, su rareza puede ser la clave para recuperarlos: "Son muy especiales y no los van a poder vender; es muy probable que los tiren a la calle", reflexionó la madre.
La familia de la estudiante de quinto año pide entonces la solidaridad de todos los vecinos ante la posibilidad de encontrarlos en la vía pública o en algún contenedor.
En caso de tener información al respecto, comunicarse al 2236014253.
