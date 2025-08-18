Le robaron unos particulares trajes y pide ayuda para encontrarlos: "No los van a poder vender"

El robo sucedió el jueves 14 en San Luis y San Lorenzo.

Una estudiante de la Escuela Secundaria Especializada en Arte (Polivalente) sufrió el robo de sus trajes de folklore y pide la solidaridad de los marplatenses para ubicarlos.

El hecho sucedió el pasado jueves 14 en San Luis y San Lorenzo, donde la familia de la víctima había dejado su vehículo estacionado, con las prendas en su interior.

El robo sucedió en San Luis y San Lorenzo.

"Se quisieron llevar el auto pero no lo lograron. Cortaron los cables de la bocina y nos abrieron el baúl", contó su mamá a 0223.

Al no poder robarse el coche, los delincuentes arrasaron con lo que encontraron, incluyendo el vestuario de folklore de su hija.

Pertenecen a una estudiante de quinto año del Polivalente de Arte.

"Son todos hechos a medida y pertenecen a coreografías únicas", detalló la mujer, que recordó el esfuerzo con el que fueron hechos y la importancia emocional y profesional que conllevan.

Son trajes de folklore hechos a medida, por lo que estiman que serán descartados.

Sin embargo, su rareza puede ser la clave para recuperarlos: "Son muy especiales y no los van a poder vender; es muy probable que los tiren a la calle", reflexionó la madre.

La familia de la estudiante de quinto año pide entonces la solidaridad de todos los vecinos ante la posibilidad de encontrarlos en la vía pública o en algún contenedor.

En caso de tener información al respecto, comunicarse al 2236014253.