Estanislao Goya fue el claro ganador del Abierto del Sur

Con una ventaja de seis golpes sobre Julio Zapata, Estanislao Goya se consagró en el Mar del Plata Golf Club. Cuando "Tano" decidió volver de Europa a mediados del año pasado tuvo como objetivo reencontrar su camino a fuerza de buenos resultados en su tierra. Y este domingo cerró una actuación que lo llenará de ilusión para lo que comienza en este 2019. Con una muy sólida actuación durante toda la semana, el jugador de 30 años, de Alta Gracia, Córdoba mostró un dominio absoluto y se consagró como ganador del 101º Abierto del Sur.

Goya comenzó la ronda final con una ventaja de cuatro golpes, pero esta se redujo rápidamente a dos, cuando Marcos Montenegro y el aficionado Andy Schonbaum (h) quedaron a dos golpes, luego de un par de birdies de estos y del bogey del campeón en el hoyo 4.

Pero Goya mostró que era su semana y consiguió birdies al 7 y 9 para volver a ampliar el margen y no volver a ponerse nervioso por la cercanía de sus rivales. “El viento complicó un poco más las cosas que en los días anteriores. Hubo que estar muy concentrado, en especial en los primeros nueve hoyos porque no estaba fácil”, comentó quien ganó cuatro veces en Europa (1 en el European Tour y 3 en el Challenge Tour).

Sin embargo, la clave para el jugador cordobés fueron los birdies del 9 y 12. “En el 9 emboqué un putt con mucha caída y en el 12 pegué un gran tiro y eso me dio tranquilidad, después el del 17 fue un bonus”, dijo luego de firmar un 67 (-3), que le permitió sumar 265 (-15).

“Desde que volví me propuse ser protagonista de cada torneo que juego y tratar de dar todo para ganar y creo que esta semana desde que llegué se me dio todo. Estoy muy feliz porque volví a Mar del Plata después de 12 años y me llevo una victoria muy linda que me sirve de impulso para lo que viene”, dijo Goya quien en marzo comenzará su temporada en PGA TOUR Latinoamérica.

En segundo lugar quedó Julio Zapata (-9), mientras que compartieron el tercer lugar Ricardo González, campeón defensor y Clodomiro Carranza (-8).

El mejor aficionado y ganador de la Copa La Prensa fue Andy Schonbaum (h), quien hoy cerró con 71 (+1), pero que abrió con dos birdies en los primeros dos hoyos y fue uno de quienes más se acercó al líder. Una pelota fuera de límites en el par-5 del 3 le quitó la chance de pelear más arriba.

Este fue el primer evento de la temporada 2019 del Tour de Profesionales de Golf Argentino. También fue parte de la Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica y los mejores cinco del campeonato ya están automáticamente clasificados para la Final que se jugará a fines de 2019.