Marineros bloquean otra vez el acceso al Puerto en reclamo de un aumento salarial

Trabajadores representados por el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) realizan este lunes un nuevo corte en los accesos a las terminales 2 y 3 del puerto de Mar del Plata: reclaman que las empresas canadienses Glaciar Pesquera y Wanchese mejoren las condiciones salariales, dolarizando el precio de la tonelada de vieira.

En diálogo con 0223, Julio Ramírez, secretario gremial del Simape, explicó que las demandas se basan en que “el resto de los recursos se pagan en dólares y no la vieira”.

“Pedimos un reajuste del precio de la tonelada de la vieira. No llega a los $200: las empresas piden que la tonelada cueste $450 y nosotros pedimos que cueste $600. Queremos dolarizarla como otras especies, para no tener problemas como estos. La producción es muy baja, la gente se embarca muchos días y el dinero no alcanza”, señaló Ramírez.

En ese marco, explicó que este miércoles a las 10 en la sede del Ministerio de Trabajo de Nación se reunirán las partes, a la espera de poder llegar a un acuerdo en las negociaciones.