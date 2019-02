Maleteros denuncian aprietes: “Cuando termine la conciliación, los vamos a echar a patadas en el culo”

Luego de decretarse la conciliación obligatoria, los maleteros de la Ferroautomotora esperaban que la determinación del Ministerio de Trabajo facilitaría su regulación laboral, por décadas, inexistentes. Sin embargo, en los últimos días recibieron amenazas y amedrentamientos por parte de desconocidos, que ellos denuncian, son contratados por el concesionario de la estación de micros.

“La semana pasada cuando los maleteros comenzaban a trabajar en la Ferroautomotora, notaron que había un grupo de personas que los seguían, portando armas de fuego y con manoplas. Cuando uno de los trabajadores le preguntó a uno de ellos que pasaba, le contestó: `Ahora tenemos orden de seguirlos a ustedes pero cuando termine la conciliación, los vamos a echar a patadas en el culo´”, contó Cristian Echeverría, secretario general de la CTA Buenos Aires, en diálogo con 0223.

La situación no quedó allí, porque poco después, los maleteros se enteraron que una de estas personas le dijo a personal de maestranza que “la cosa iba a terminal mal”.

“Les dijeron nombre y apellido de los compañeros que encabezaron el reclamo por el blanqueo. Y que `iban a terminar mal´”, precisó el dirigente de la CTA.

"El Ministerio de Trabajo no hace nada"

Ante este cuadro, la organización obrera realizó una denuncia en la comisaría cuarta y en estos días sus representantes legales harán lo mismo en la fiscalía.

“La gente tiene mucho miedo. Acá hay una desidia total y el Ministerio de Trabajo no hace nada porque todavía no han puesto una fecha de audiencia cuando faltan unos 20 días para terminar la conciliación obligatoria. Queremos que el Gobierno intervenga y exija al concesionario a blanquear a los trabajadores. No queremos perjudicar a la gente pero los maleteros quieren estar en blanco”, concluyó el dirigente.