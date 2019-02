Sonó la campana: los candidatos salen a la cancha

Pasó enero y sonó la campana de largada. Durante los próximos cuatro meses todo estará teñido por el año electoral. No habrá proyecto, debate o discusión que escape a los intereses electorales de los protagonistas. No es el escenario ideal, tal vez sea éticamente reprochable, pero en todas las elecciones ocurre lo mismo. Y ésta no será la excepción.

En la última semana hubo movimientos intensos en Mar del Plata. En principio, el desembarco de toda la cúpula de Alternativa Federal para realizar su lanzamiento a nivel nacional también movió las fichas de la ciudad. Ariel Ciano puso en palabras lo que venía demostrando desde hace tiempo con hechos. “Quiero poner a Mar del Plata en el lugar que se merece”, dijo para dejar en claro que buscará suceder a Carlos Arroyo a partir del 10 de diciembre.

El jefe de la bancada de concejales del Frente Renovador se mostró cerca de Sergio Massa a lo largo del fin de semana. Sin embargo, el exintendente de Tigre también le abrió la puerta a otro jugador que se mencionó en las últimas semanas: el exintendente Gustavo Pulti.

“Si hubiera una Paso entre Ciano y Pulti de ahí sale el próximo intendente de Mar del Plata”, vaticinó el líder del Frente Renovador. Podría ser una primaria fuerte, con dos dirigentes que tienen un alto nivel de conocimiento en Mar del Plata. Y la frase fue, además de una opinión política, una manera de meterle algo de presión al exintendente para que defina dónde jugará.

La respuesta del pultismo llegó rápidamente. El presidente de Acción Marplatense Martín Aiello volvió a esquivar cualquier tipo de definición y dijo que si llegan a entablar una alianza lo comunicarán oportunamente. Algo similar había ocurrido cuando Felipe Solá y Facundo Moyano anunciaron una conferencia en conjunto con Pulti.

Desde el partido vecinal señalan que durante sus ocho años de gobierno sumaron un componente de votantes con perfil más kirchnerista. Y que una alianza con Alternativa Federal podría jugarles en contra. También saben que la posibilidad de recalar en Unidad Ciudadana es compleja: la diputada Fernanda Raverta se encamina a ser la candidata del espacio.

Así, con un Pulti indeciso, Ciano es hoy por hoy el único candidato del espacio que propone romper con la grieta entre macristas y kirchneristas.

En el oficialismo también escuchar la campana de largada. El diputado Maximiliano Abad oficializó su deseo de competir por la intendencia y la semana próxima intensificará sus movimientos con acciones en la vía pública.

El jefe del bloque de diputados de Cambiemos está decidido a competir en Mar del Plata. Muchos especulaban con que finalmente desistiría de su intención de convertirse en intendente y renovaría su banca como diputado provincial. “Él quiere salir de su zona de confort y cree que confluyen varios factores para que pueda ser candidato”, dicen desde su entorno.

¿Candidato único o Paso? Esa es la gran pregunta. Tanto él como el diputado nacional Guillermo Montenegro preferirían que no haya disputa interna en Cambiemos Mar del Plata. Sin embargo, de un tiempo a esta parte trabajan con la idea de que es probable que haya competencia interna.

“Hoy por hoy, hay Paso. No sabemos si de dos, tres o cuatro, pero hay. Aunque también sabemos que algunos están buscando suspenderlas, así que todo puede pasar”, analizó un operador de Cambiemos en diálogo con este medio.

Además de Abad y Montenegro, Vilma Baragiola sigue firme en su decisión de competir “sí o sí”, pese a que no es del agrado de algunos dirigentes de Cambiemos. Carlos Arroyo también se anota en la lista. Es difícil saber hoy si llegará o no a competir, pero en su entorno, al menos, están dispuestos a hacer valer los votos que “son de él”. Hay diferencias sobre el número de esos votos, pero sean los que sean Cambiemos los necesitará.