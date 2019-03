La Comisión de Educación sesionó en una escuela con graves problemas edilicios

La Comisión de Educación del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon sesionó por la mañana del martes en la Escuela Municipal Secundaria Nº 204 para visibilizar los problemas de infraestructura que aquejan al edificio ubicado en Alejandro Korn 2279.

El presidente Mario Rodríguez aseguró que están "sumamente preocupados" ante dicha situación que afecta a una escuela que "representa un orgullo para el sistema educativo municipal". Asimismo, el funcionario destacó el "compromiso de las autoridades y docentes" que forman parte del establecimiento. "El inicio del ciclo lectivo no fue el que esperábamos", admitió.

Concejal Mario Rodríguez

En este contexto, la directora de la Emes Nº 204 Patricia Amidolare profundizó en el tema y garantizó que la escuela "hace tres años que no tiene mantenimiento" y el poco que hay "es cada vez más esporádico". No obstante, ejemplificó que cuando llueve algunos cursos se inundan y no tienen otros salones a dónde derivar a los alumnos. "Hay situaciones que no se aguantan", lamentó.

Además, la representante de la escuela manifestó que "con un mantenimiento adecuado y permanente no se llega a esto". Por su parte, Rodríguez reconoció que esperan "un pedido de disculpas y que se reconozcan los errores que han llevado a esta situación", que incluye cargos no cubiertos y obras sin ejecutarse.

Asimismo, Amidolare indicó que el conflicto también afecta a las familias de los estudiantes que acuden al instituto educativo de Cerrito Sur que se encuentra "en una zona de mucha vulnerabilidad económica y precarización". Para finalizar, afirmó que ya elevaron todas las problemáticas a la dirección de infraestructura de la Secretaría de Educación y que, "a pesar de hay muchas escuelas con los mismos reclamos", aguardan una resolución.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-9-13-15-0-bonificacion-la-justicia-dicto-una-medida-cautelar-en-favor-de-los-docentes-municipales

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Educación del Honorable Concejo Deliberante se refirió a la medida cautelar que dictó la Justicia sobre la bonificación a favor de los docentes municipales que les fue retirada a fines de 2018 por la gestión de Carlos Arroyo. En el marco de la presentación del ciclo lectivo 2019, el jefe comunal aseguró que la resolución del juez Marcelo Fernández es "un palo en la rueda y será apelada": "nadie lo hubiera pensado de un intendente que fue director de una escuela 27 años". "Vamos a seguir luchando hasta que cambie el gobierno municipal y lo ocupe alguien con un compromiso real con el sistema educativo y los docentes municipales", concluyó.