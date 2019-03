El fin de semana tampoco habrá colectivos durante la noche   

Pese al pedido del municipio para que la UTA deje sin efecto la medida de fuerza que llevan adelante durante la noche, desde el gremio de los choferes de colectivos ratificaron que seguirán sin prestar servicio de 21.30 a 6 de la mañana durante todo el fin de semana.

Así lo confirmó en diálogo con 0223 Radio Gaspar Peralta, secretario gremial de la UTA, quien señaló que el lunes próximo se volverán a reunir en un plenario de delegados para determinar los pasos a seguir.

“Esto viene para agravarse. Llevamos cinco días y no hay respuesta. Sabemos la problemática que hay en el municipio, pero la respuesta la tienen ellos”, dijo el dirigente de la UTA.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-15-12-2-0-paro-de-colectivo-el-municipio-insiste-con-la-conciliacion-y-pide-una-nueva-audiencia

Peralta indicó que las instancias de hablar con el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, sumado a las reuniones con las empresas en el Ministerio de Trabajo ya se tuvieron y “no hay respuesta”.

“El problema es el municipio. Es el que tiene la llave”, insistió el dirigente gremial.

Los trabajadores iniciaron la retención de tareas el último lunes, luego de no cobrar el bono salarial y el incremento acordado entre los empresarios y la UTA. Los empresarios en tanto, habían advertido que si el Concejo Deliberante no avanzaba en la suba del boleto de colectivo no iban a poder afrontar esos pagos.