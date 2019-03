La Provincia confía en cerrar rápido la paritaria docente: “Hay un clima distinto al 2018”

Luego de las jornadas de paro que se vivieron en el inicio del ciclo lectivo de 2019, el gobierno bonaerense se prepara para realizar una nueva convocatoria a paritarias a los gremios docentes para buscar dar fin a las discusiones. Y la expectativa de las autoridades provincias es llegar a un acuerdo lo antes posible.

“Yo les creo cuando los dirigentes sindicales manifiestan su voluntad de querer cerrar la paritaria. Y creo que lo lograremos porque también es nuestra voluntad. Vemos un clima muy distinto al de 2018”, dijo en diálogo con 0223 Radio Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires.

El funcionario llegó a Mar del Plata para participar del encuentro de Adiepba, una de las asociaciones que nuclea a escuelas de gestión privada.

En ese contexto, no pudo evitar referirse a la discusión paritaria y señaló que “en breve” el gobierno provincial volverá a convocar formalmente a los gremios docentes. “Tenemos que ver niveles de recaudación y cancelar partidas y programas que iban a otro lado para realizar una oferta. Porque si no entramos en una cuestión especulativa de te ofrezco 7, para que me pidas 10 y arreglemos en 8”, graficó Siciliano, quien anticipó que tanto este viernes como el lunes próximo se reunirán las mesas técnicas.

Por otro lado, Siciliano se refirió al vínculo del gobierno provincial con las escuelas de gestión privada y destacó que debe ser constante la relación.

“Las escuelas de gestión privada son una opción de libertad de las familias. Somos garantes de la libertad de enseñanza. Nuestros alumnos son los 5 millones de alumnos de la provincia, entre ellos los de escuelas privadas”, dijo.

En ese marco, sostuvo que desde la Dirección de Cultura y Educación de la provincia se encuentran monitoreando los movimientos de matrículas y anticipó que no hubo grandes cambios con respecto al año anterior.

“Por lo que estamos relevando no estamos viendo grandes movimientos. Se ha dado de pases de gestión privada a estatal por temas económicos. Pero también hay familias que hacen el esfuerzo de pagar una cuota por la cantidad de paros”, cerró.