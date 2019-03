Por las intensas lluvias, advierten que podría haber evacuados en Parque Hermoso

Las lluvias que desde hace casi una semana afectan a Mar del Plata y la zona mantiene preocupados a los vecinos de Parque Hermoso, que tienen unas 15 cuadras anegadas, en medio de la falta de respuestas por parte del Municipio.

“Llamamos a la Delegación Batán, porque así es el protocolo. El delegado Manuel Tonto no da la cara y no sabemos a quién recurrir. Si sigue bajando el agua, vamos a tener evacuados”, evaluó José María González, presidente de la Sociedad de Fomento de Parque Hermoso, en diálogo con 0223.

El fomentista recordó que “hace casi un mes el agua no salió del todo porque no se hacen las obras ni la delegación no manda máquinas para limpiar las cunetas y por tal motivo cuando llueve fuerte, nos volvemos a inundar. Ahora el agua está bajando muy fuerte de Valle Hermoso, que tenemos 70 hectáreas de invernáculo y hace que el agua no chupe. A la tarde podríamos a tener evacuados”, alertó.