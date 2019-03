Tragedia en la pileta: el sindicato confirmó que el camping no estaba habilitado

Luego de la muerte por ahogamiento de un nene de 12 años en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio, se abrió una causa para determinar responsabilidades en el luctuoso episodio.

En ese marco, Darío Zunda, secretario gremial de Comercio confirmó que el camping no estaba habilitado pero “se trabaja todos los días” con el Municipio para su reapertura.

"Estamos trabajando todos en dos caminos, porque estamos prontos a habilitar un nuevo edificio que construimos, que también requiere un montón de habilitaciones y cuestiones municipales. Y sobre el predio, lo que nos han pedido ha sido presentado como corresponde”, aseguró Zunda, en diálogo con 0223 Radio.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-1-20-17-0-tragedia-en-la-pileta-el-sindicato-aun-no-presento-la-habilitacion-del-predio-en-la-justicia

“Estamos en manos de la Municipalidad y en el medio hay una causa civil, para poder abrir el predio en algún momento, evaluándolo con la Comisión Directiva y el secretario general", dijo el gremialista.

En tal sentido, Zunda recalcó que “estamos presentando todo como se nos pide, de la manera más transparente posible, que hay que hacer y que no, en predios como los que tenemos nosotros".

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-24-16-30-0-tragedia-en-la-colonia-de-vacaciones-un-nene-de-12-anos-murio-ahogado-en-la-pileta-del-camping-de-un-sindicato

“Son cuestiones de papeles más que de modificaciones. Nosotros estamos requiriendo a la Municipalidad - que es la que hace los controles- que nos dicen que tenemos que hacer. Y no tenemos inconveniente en ponernos de acuerdo: puede haber cuestiones a realizar que nosotros creeríamos que estaban bien y quizás no. Desde una conexión de luz hasta la conexión de un baño. No tenemos ningún apuro en volver a tener el predio abierto en las mejores condiciones, que es lo que todos queremos”, cerró el representante de los mercantiles en Mar del Plata.