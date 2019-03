Tragedia en la pileta: el sindicato aún no presentó la habilitación del predio en la justicia

A cinco días de que un nene de 12 años muriera ahogado en una pileta del camping del Sindicato de Empleados de Comercio, aún se desconoce si el predio ubicado en Falucho al 9100 tenía habilitación municipal para funcionar. Si bien fue uno de los primeros datos requeridos por el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación, el gremio de los mercantiles sólo aportó una constancia de solicitud de habilitación que se tramitó ante la Comuna. “Esa constancia no es suficiente para que el lugar pueda funcionar”, aclaró el funcionario judicial ante la consulta de 0223, y precisó que ahora esperan que la municipalidad informe si el camping cuenta con permiso o no.

“La mayoría de estos lugares no cuentan con habilitación, no sería extraño que el camping del SEC no la tuviera”, reconocieron fuentes del municipio consultadas por este medio.

Por otra parte, el fiscal señaló que aguarda los resultados de las pericias que ordenó sobre el desfibrilador y el tubo de oxígeno que había en el predio en el que ocurrió la tragedia el domingo pasado, y podría sumar testimoniales en los próximos días. “La causa recién empieza”, remarcó Moure.

Por la muerte del menor hay tres guardavidas imputados de homicidio culposo: María Alejandra Bianchi (hija del secretario general del sindicato Guillermo Bianchi), Mario Martínez y Eduardo Poggioli. Los tres habían sido detenidos instantes después de que se hallara el cuerpo sin vida del menor en el fondo de la pileta y recuperaron la libertad el martes por la tarde, tras cumplir con algunos trámites de rigor y a negarse a prestar declaración indagatoria.