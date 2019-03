Niegan conspiración de Trump con Rusia en las elecciones de 2016

La investigación sobre el caso de Rusiagate llevada adelante por el fiscal especial Robert Mueller concluyó que el presidente estadounidense, Donald Trump, no conspiró con Rusia, pero “no lo exonera” de la obstrucción a la justicia.

En este marco, el Ministro de Justicia de Trump, William Barr, dijo a través de una carta que “aunque el informe no concluye que el presidente ha cometido un delito, al mismo tiempo no lo exonera”. Sin embargo para el funcionario no hay suficientes pruebas en el reporte de Mueller para establecer que Trump obstaculizó a la justicia.

Luego de conocer el fallo, Donald Trump celebró la conclusion de Mueller como una victoria personal y escribió en su cuenta de Twitter “No colusión, no obstrucción, absolución completa y total”.

Por esta investigación, Mueller procesó a 34 personas, de las que siete se declararon culpables de mentir al Congreso y a los investigadores, y de cometer delitos económicos, aunque no de colaborar con Moscú.

De esas siete personas que admitieron su culpabilidad, cinco fueron asesores de Trump, incluyendo a su ex jefe y vicejefe de campaña electoral, Paul Manafort y Robert Gates, y al consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Flynn. Aparte, hay 26 ciudadanos rusos y tres empresas de ese país imputados.