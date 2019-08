Crecen los casos de femicidios en México

Movilización del viernes en Ciudad de México.

México se encuentra convulsionado por diferentes casos de violaciones y femicidios que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad, especialmente, en la Ciudad de México.

En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su gabinete para que la Guardia Nacional tenga una estrategia específica para atender el tema de los femicidios, e incluso, desde la formación de los integrantes de este cuerpo y para la investigación de los casos correspondiente

En su conferencia matutina, titular del Ejecutivo federal reveló que "hay planteamientos que se están llevando a la práctica y la Guardia Nacional tiene que tener una estrategia especifica con este propósito, desde la formación hasta la investigación para prevenir los femicidios”.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), prácticamente los seis delitos vinculados a la violencia de género aumentaron en el país. Los casos de femicidio pasaron de 494 investigaciones a 540, lo que representa un aumento de 9.3 por ciento y el abuso sexual creció 27.7% al pasar de diez mil 579 carpetas a 13 mil 530.

A su vez, el acoso subió 53.3%: de mil 507 indagatorias en 2018 este año suman dos mil 317 y el hostigamiento reporta un alza de 19.5% con 868 casos este año en comparación con los 726 del pasado.

Las cifras del SESNSP indican que la violación simple pasó de siete mil 187 investigaciones a siete mil 734 para un alza de 7.6%; la equiparada creció 30%, pues mientras el año pasado sumaron mil 690 indagatorias para este van dos mil 194.

El mes pasado fue el segundo más violento del año a nivel nacional, con dos mil 547 carpetas iniciadas por homicidio doloso. Solo en junio se registraron dos mil 556 indagatorias por dicho delito.

Con esto, la incidencia en homicidios, transcurrida más de la mitad del año, es de 17 mil 164 carpetas, más de 81 al día en promedio, de acuerdo con estadísticas del SESNSP.

Cabe destacar que el viernes pasado, miles de mujeres han salido a la calle en Ciudad de México para protestar contra la violación de adolescentes por parte de agentes de policía, después de que se hayan producido varias acusaciones similares.

La manifestación, bajo el lema 'No me protegen, me violan', ha derivado en algunos incidentes violentos cuando varias participantes han prendido fuego a una oficina de la policía y generó múltiples destrozos en una estación de transporte público y en el mobiliario urbano de la capital.

A principios de agosto, una joven de 17 años aseguró haber sido violada por cuatro policías en un coche patrulla en Azcapotzalco, un barrio del norte de la capital mexicana. Al día siguiente, otra chica de 16 años denunció haber sido violada por un agente en un museo.

La violencia contra las mujeres en México se ha intensificado en los últimos años. Según Naciones Unidas, nueve mujeres son asesinadas cada día en este país.