Falta de leche: acusan a empresarios de venderla al exterior y vaciar el mercado argentino

Alejandro Stéfano, miembro activo de la comisión directiva de la Cuenca Lechera Mar y Sierras, dialogó con 0223 Radio sobre una de las problemáticas del momento: la escasez de leches -particularmente de segundas marcas- en los diferentes lugares de expendio de productos lácteos, en Mar del Plata y zona, y también en buena parte del país.

Más allá de afirmar que el sector “no escapa a la difícil situación actual que se vive en la Argentina”, Stéfano manifestó su malestar por la actitud que ha tenido una fracción de los empresarios al momento de comercializar el producto en los últimos meses.

En conversación con el programa Mar del Plata PM en FM 102.1, el dirigente tambero explicó: “Sobre lo del faltante hay que aclarar una cosa: si bien la merma de leche tiene una explicación en las temperaturas de verano, sobre todo en el norte, donde el calor produce verdaderamente un impacto muy poderoso en el estado físico de la vaca, que entra en una crisis y produce mucha menos leche, fuera de eso, las fábricas más grandes del país han aprovechado a vender a Brasil bastante leche con un muy buen precio a principios de año y en el marco de esa campaña de venta al exterior, han aprovechado a sacar del mercado nacional sus segundas marcas y mantener en venta solo sus productos más caros. Son picardías típicas del argentino que dejan mucho que desear”, sentenció.

Promotor de instalar controles en la cadena del mercado lácteo, los cuales son prácticamente inexistentes, Stéfano comentó: “En esos casos, aunque a muchos no les guste, debería existir una regulación. Alguien que diga que si se van a utilizar esas tácticas de nuevo, se deben aplicar multas. No se puede desabastecer el mercado, no solo de leche, tampoco de pan, o de lo que sea de primera necesidad. Es una tontería, es algo feo, malo, pero es lo que hacen muchos empresarios de la Argentina”, manifestó con notorio desencanto.

En esa línea, el dirigente continuó: “Una de las fábricas más grandes del país lanzó una propaganda estos días, en la que ahora parecen patriotas, diciendo que se harán cargo de que la leche no falte en la Argentina. Lo hacen después de que mandaron todo al exterior. Que se entienda, no está mal exportar, lo que está mal es sacarle del mercado a la gente las segundas marcas”, insistió.

Respecto a lo que sucede con la leche en el sudeste bonaerense, Stéfano reconoció que el clima del último tiempo ha sido benévolo con la producción regional. “En estos momentos, por lo menos en nuestra cuenca, tuvimos un clima bastante benigno desde la primavera pasada hasta esta entrada de otoño, lo que nos está permitiendo no tener que sustituir tanto la falta de pasto, lo que a su vez nos permite producir y poder decir que nuestros costos se estén manteniendo. Eso nos permitirá que la productividad y la producción se vayan manteniendo, por lo menos, a lo largo del otoño”, reflejó.

Cadena de comercialización

Para el vocero de la Cuenca Lechera Mar y Sierras el principal problema en el sector lácteo es la cadena alimenticia. “No ese algo propio de nuestro rubro, es uno de los grandes problemas en todas las cadenas alimenticias del país. Cualquier productor, en cualquier cadena que se tome, la ganadera o la frutihortícola, tiene inconvenientes con ese tema. El producto primario es barato, se puede producir, pero cuando llega a las bocas de expendio, pasa por tantos manos, que, en Argentina, esa pasadita la llamamos 20, 30, 40, 50% de aumento por cada mano que interviene. Por supuesto, eso tendrá que ver con los costos de cada uno de los que interviene, pero no existe regulación, algo que hemos pedido siempre”, sentenció.

“Nuestro sistema actual es un contrato de palabra, desde la eternidad que hemos tenido campo hasta el día de hoy. Lo que estamos necesitando es que se organicen los contratos, algo que tenga validez comercial y jurídica. Así no habría tantos problema” sumó Stéfano.

Por último, ejemplificó lo que desde la entidad se observó en los últimos días: “En algunos supermercados, pasa algo que ya es directamente muy negativo: ponen una leche normal a $74. Déjense de macanas. A los supermercados les debe costar, como mucho, $24. Este es otro tema, nos devoramos entre nosotros. Es algo triste, y encima con un producto de primera necesidad como la leche. Lo cierto es que no nos merecemos hacernos esto con la situación que se vive en el país”, concluyó el dirigente.