Pensiones por invalidez: "Es un derecho adquirido"

El Defensor del Pueblo del Partido de General Pueyrredon, Daniel Barragán habló con 0223 Radio de la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de obligar a beneficiarios de pensiones por invalidez a actualizar la misma en un plazo de 60 días en el marco de un proceso de recorte.

Desde la Defensoria del Pueblo explicaron que hay 18 mil pensiones por invalidez que están en peligro por estas políticas y detallaron que "desde el 11 de febrero que se intima a las personas mediante cartas documento". "En un primer momento fueron enviadas 289 cartas y paulatinamente van a enviar el resto", añadió.

De esta manera, Barragán comentó que "ante la falta de respuestas y la ausencia de representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad en Mar del Plata, tuvimos que acudir a autoridades locales". "Es por eso que nos reunimos con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur (INAREPS), del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y de la secretaría de Salud y nos manifestaron que no están dadas las condiciones para revisar semejante cantidad de pacientes en un momento de colapso por la crisis".

En ese marco, el Defensor señaló que "el Inareps atenderá a sus propios pacientes, el Higa cubrirá los primeros casos y la Secretaría de Salud comenzará una capacitación el 5 de abril para preparar personal". "La información que tenemos es que de las 18 mil pensiones, 10.607 tendrían que demostrar que no son irregulares. El objetivo es que parte de estas pensiones se caigan", enfatizó el dirigente.

Finalmente, Daniel Barragán le pidió a los que no saben como accionar ante la llegada de las cartas documento que se acerquen a la sede de la Defensoría del Pueblo y planteó que "la pensión es un derecho adquirido que no se tiene que revisar". "No se puede ahorrar con las necesidades de la gente. Lo que es derecho adquirido es constitucional", reprochó.