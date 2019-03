Salta aprovechó sus momentos y ganó en el debut

En lo que fuera el primer partido de Mar del Plata en el Argentino Juvenil, fue derrota ante Salta por 21 a 0 como visitante, en un cotejo disputado ante una intensa lluvia en la cancha de Tigres, en el norte argentino. A pesar de hacer un buen partido en los 70 minutos, el "Trébol" no logró anotar en los momentos claves, Salta supo como llevar el partido adelante y se quedó merecidamente con la victoria.

Los "Mayuatitos" tuvieron un gran arranque, controlando las acciones con sus forwards, se adelantaron a los 4 minutos con try del hooker Valentin Richtner, cuando recién se armaba el partido. Mar del Plata tuvo numerosas cantidad de oportunidades de anotar puntos. Primero fue con un penal a los palos de Julián Soberon que se fue desviado y luego con la buena acción en el line de Pedro Rodríguez, pero nunca pudieron ingresar en el ingoal y por eso todo culminó sólo 7 a 0.

En el complemento la lluvia se hizo todavía más intensa y las condiciones climáticas hicieron que el juego no sea vistoso para ninguno de los dos equipos. Salta aprovechó el hombre de más por la amarilla a Amalfitani y consiguió un try en la punta con el wing Tomás Elizalde. Cuando Mar del Plata intentó descontar, otra vez aparecieron los espacios y sobre el final del cotejo llegó el tercer try con Santiago David, para el score final de 21 a 0.

Fue un resultado con gusto a poco, ya que los 1800 kilómetros que recorrió el equipo juvenil de Mar del Plata y el buen partido que hicieron, no alcanzó para llevarse el triunfo. El próximo sábado 16, en cancha de Unión el Sur, el Trébol recibirá a Rosario, en lo que será su única presentación como local.