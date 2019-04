El "Pedro Suárez" arranca la segunda mitad

Este sábado se disputará la quinta fecha del Torneo "Pedro Suárez" de la máxima categoría del fútbol marplatense y que empezará a definir posiciones de cara a la clasificación a la siguiente fase. Además, ocho equipos intentarán sumar su primera victoria del año para salir del fondo de la tabla y dar pelea hasta el final.

En la Zona A los cuatro de arriba se quitarán puntos entre sí. En el "Guillermo Trama" de Comandante Nicanor Otamendi, Círculo Deportivo irá por su quinto triunfo al hilo en el campeonato ante Talleres que viene de caer frente Alvarado y necesita volver a sumar para mantenerse entre los primeros cinco. A su vez, a las 14, el "Torito" recibirá a Cadetes en otro de los duelos interesantes del grupo. Por el fondo de la tabla, Al Ver Verás visita a Boca en cancha de San Lorenzo con el objetivo de dejar de ser el colero.

En la B habrá duelo de punteros entre General Mitre y San Isidro. Ambos con siete unidades y en una zona más que pareja, el que gane tomará un aire de ventaja pensando en el pasaje a Zona Campeonato mientras que el que pierda puede quedar relegado dependiendo del resto de los resultados. Por otro lado, River albergará a Atlético Mar del Plata y San Lorenzo visitará a Unión en dos encuentros que también definirán cosas.

Finalmente, la Zona C también dispondrá de partidos de alto calibre. Once Unidos, el único líder, recibirá a Independiente a partir de las 15 y Nación, el escolta, hará lo propio con Peñarol que no quiere dejar su quinto lugar.