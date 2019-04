Comienza la Liga Promocional de Asabal

Con 13 equipos confirmados para el Torneo Apertura, dará comienzo este fin de semana la Liga Promocional de Asabal, certamen que se inició con gran éxito en 2018 y que para esta temporada ha incorporado gran cantidad de planteles. Si bien comenzó todo con las mujeres, para fines del año pasado también se sumaron los varones y hoy hay 9 equipos de mujeres y 4 de varones, además de esperar para el Torneo Clausura varios equipos que se sumarán.

Algunos repiten y se suman "Media Pinta", Club Atlético Mar del Plata y Handball Norte. El Torneo Apertura en damas jugarán todos contra todos y se juega una última fecha para definir el torneo 1 vs 2, 3 vs 4 (se definen todos los puestos). En varones el sistema será todos contra todos y después una semifinal a dos partidos y final y tercer puesto a dos partidos también. En el mes de agosto, luego de las Vacaciones de Invierno, comenzará el Torneo Clausura, donde se pueden incorporar o dar de baja los equipos.

Sofia Fernández Aranda, entrenadora de Mar del Plata, comentó que "nuestro objetivo principal es que todos nuestros jugadores y jugadoras puedan disfrutar del deporte, divertirse y tener la posibilidad de seguir compitiendo a pesar de cuestiones laborales o familiares que a veces nos complican para el hecho de poder entrenar todos los días. En la Liga esperamos encontrarnos un variado nivel de juego, lo que suponemos va a ser que el torneo sea muy interesante ya que hay muchos equipos y eso le da otro color. Sabemos que hay equipos con gran nivel de juego lo cual será un desafío para nosotros que nos estamos armando siendo este el primer año de mayores en el club".

Por su parte Daniel Lalla, de Handball Norte, opinó que "me parece una buena iniciativa desde la Asociación, principalmente para la gente del Handball que no tiene tiempo para entrenar tres veces por semana y participar en Primera, le da una opción de jugar los fines de semana, con una menor exigencia. A nosotros particularmente en varones nos dio la opción de poder presentar a jugadores que hasta el año pasado no jugaban tanto en mayores y darle más tiempo de cancha en estos partidos, para que mejoren el nivel y el año que viene poder presentar en mayores un equipo más competitivo".

Además, expresó que "esperamos para 2020 completar todas las categorías en varones, una deuda que teníamos pendiente desde hace varios años, pudiendo formar en primera un equipo con jugadores formados todos en nuestro club.Con los varones estamos reestructurando y preferí este año presentarlos en Promocional, ya el año que viene los voy a volver a presentar en Mayores pero con más banco, ya que los cadetes pasan a juveniles y los vamos a reforzar con ellos y volvemos a completar todas las categorías de varones, que teníamos un bache en juveniles".

Uno de los que vuelve a participar es Don Bosco, con una reconocida entrenadora como Rocío Rodríguez, quien dijo que "ya en el segundo año participando de este formato, me parece un espacio muy positivo para nuestro handball, y una forma de sumar jugadores desde otra perspectiva. Muchos de las chicas, en el caso de Don Bosco, son chicas que han jugado en su momento en la escuela, otras ex jugadoras de mucho tiempo o que por diferentes motivos no pueden estar al nivel de un club federado. Creo que las chicas encuentran un espacio de distensión, un juego más relajado y no 100% competitivo. En cuanto a cuestiones reglamentarias, desde la Asociación, son más flexibles, lo que lo hace más accesible para todas las jugadoras. Por suerte este año se sumaron muchas chicas, y se puede trabajar distinto, la función de nuestro taller es jugar partidos, y mejorar fecha a fecha, si con eso se obtienen resultados positivos mucho mejor".

Talleres fue campeón del Torneo Apertura en 2018 y es uno de los históricos en la Liga de Asabal. Su entrenadora Agustina Eberwein comentó que "la realidad es que varias de las chicas todavía no se organizaron con los tiempos, del equipo campeón del año pasado hay sólo cuatro jugadoras, más algunas nuevas, la idea es volver a ser un equipo fuerte, estamos en proceso de reclutar nuevas jugadoras".

Y amplió "lo bueno que tiene esta liga que se sabe que los equipos van cambiando, por las responsabilidades de los jugadores que tienen una vida armada, si bien no podemos comenzar este finde está bueno poder hacerlo más adelante cuando tengamos el plantel completo".

"Media Pinta" es un equipo con experiencia y así lo ratificó una de sus jugadoras, Constanza Prado, dijo que "Nos preparamos tranquilas y entrenando fuerte, con mucho optimismo de lo que se avecina, con una buena preparación física y entrenamientos con pelota .Las expectativas son de obtener el mejor resultado posible, aspirar a ser campeonas, divertirnos, mantener unido al equipo y tratar de mostrar un poco de buen handball de chicas que han jugado más de 25 años a este deporte y con algunas nuevas incorporaciones que nos hacen ilusionar .Esperamos encontrar un torneo desafiante, ya que hay 9 equipos y se va a poder jugar varios partidos. El nivel de los equipos no lo conocemos, solo sabemos que son equipos de chicas jóvenes que corren bastante y que tienen muchas ganas de jugar al handball. Esperamos que sean buenos rivales, para tener lindos partidos y seguir creciendo cada día más".

Comienza la Liga Promocional y todos están entusiasmados en que la pelota comience a picar.