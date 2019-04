Avanza la obra de asfalto en Vértiz y Edison: “Hace 40 años que los vecinos la reclamaban”

El intendente Carlos Fernando Arroyo y el presidente del Ente de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), Pablo Simoni, recorrieron los trabajos de asfalto de hormigón que se llevan adelante en la esquina de avenida Edison y Vértiz. La obra contempla unos 850 metros lineales de reconstrucción integral de pavimentos de hormigón sobre ambas manos de la calle Vértiz, desde Edison a Marcelo T. de Alvear.

En la oportunidad, Arroyo aseguró que en los últimos 30 años “se hicieron pavimentos muy malos” y mencionó el caso de calle Antártida Argentina y avenida Libertad. “La tierra negra que sacamos en Vértiz demuestra que se hicieron pavimentos sobre una base no sólida ni adecuada”, fundamentó.

En ese orden, dijo que se trata de una obra que los vecinos reclamaban desde hace 40 años que los vecinos la reclamaban. “Era una vergüenza como estaba este sector. El grosor del asfalto –unos 18 centímetros- que se ha colocado es a prueba de camiones y colectivos; esto no se rompe más, va a durar 50 años”, garantizó.

“Esta es la forma en la que trabajamos: hacemos las cosas para no tener que volver a hacerlas. Uno de los grandes problemas de la ciudad no es la falta de asfalto sino que gran parte de los que se hicieron, se hicieron mal. Hay calles que parecen bien y de repente aparece un cráter. Cada vez que llueve, aparecen nuevos pozos; está todo mal hecho. Esto es problema de muchas gestiones anteriores que dijeron que arreglaban las cosas y no lo hacían. Estamos haciendo una inversión muy grande en hormigón, horas y maquinarias para poder resolver estos problemas”, destacó.

Por su parte, Simoni, informó que “es un bacheo de hormigón integral. Respetamos el hormigón existente, hacemos un suelo como debe ser dado que acá circulan muchos vehículos de gran porte. La obra va a demandar las dos manos y vamos a continuar hasta inmediaciones de la vía. Teníamos mucha necesidad de estar en este sector; es una obra que estaban solicitando los vecinos y los empresarios dado que Vértiz tiene una gran afluencia vehicular”.

“Estuvimos trabajando conjuntamente con Osse y ahora están realizando la limpieza de las bocas pluviales. Va a haber un mayor escurrimiento dado que no habrá anegamiento de agua pero quedará finalizado cuando se termine la obra Arroyo del Barco. Ahí vamos a garantizar que acá no haya más anegamiento de agua”, explicó.