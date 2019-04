Cinque, en la arremetida final

Con la obtención de tres regatas y dos segundos puestos, en el Torneo Clausura, el "Cinque" se quedó con la Copa Challenger de la clase Soto 33, que con organización del Club Náutico Mar del Plata, se corrió en un circuito ubicado frente a las playas céntricas de la ciudad.



El ganador, estuvo en la primer etapa, pero luego no pudo participar de la Copa Aniversario y en esta tercer y última fase, de la Copa Challenger, pudo volver a ganar el trofeo, tal cual lo hiciera en el 2015.



El "Campeador" ganó las regatas que no pudo obtener "Cinque", pero un cuarto y un quinto puesto, lo terminó marginando del máximo trofeo en disputa. El tercer lugar esta vez, correspondió al "Xe", de Fernando Landini, que era otro de los aspirantes al título, y que obtuvo tres segundos lugares.



Con estos resultados, Cinque no sólo se quedó con el Campeonato Clausura sino también con la Copa Challenger, que tendrá que poner en disputa el año entrante.