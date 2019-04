Abel Pintos se despidió de Mar del Plata y el Polideportivo vibró al ritmo de sus canciones

Después de tanto esperar, este fin de semana las y los seguidores de Abel Pintos pudieron disfrutar de uno de los shows más emblemáticos de la carrera del artista. En el marco de la gira "La Familia Festeja Fuerte", el músico, compositor y cantante se presentó en Mar del Plata viernes y sábado, recibió a un grupo de fans y conversó con 0223.

"Cantar en el Polideportivo es para Mar del Plata como estar en el Luna Park en Buenos Aires", afirmó Pintos desde el escenario del "Islas Malvinas" y provocó aplausos y gritos de todos los presentes.

Durante las tres horas que dura el espectáculo, recorre los 23 años de trayectoria musical que lo convirtieron en uno de los artistas con mayor convocatoria en la actualidad. Desde sus raíces folclóricas, hasta su presente con tintes pop, Abel Pintos hace reir, llorar y bailar a todos los que eligieron verlo. Es que él también se emociona y lo transmite con su carisma.

Pintos deja todo en el escenario y se preocupa cada instante en darle a sus seguidores el mejor recital posible. Si un instrumento no suena afinado, no duda en frenar la presentación y pedirle a los técnicos que solucionen el problema. "No podemos darle esto al público", dice y las mujeres se vuelven locas.

En la previa a uno de sus shows, el artista recibió a un grupo de fans que participaron de diferentes concursos para poder conocerlo y también conversó con este diario digital.

Concentrado en lo que minutos más tarde se convertiría en uno de los shows más importantes que el artista brindaría en la ciudad, el artista contó que antes de cada performance realiza ejercicios físicos y vocales durante alrededor de una hora y media. "Como un deportista que tiene que entrar en calor antes del partido, lo mismo hago yo", se ríe y agrega que cuando termina estira para relajar los músculos, "un baño y a la cama".

Dice que no tiene cábalas ni rituales antes de pisar las tablas, sólo busca abstraerse de los demás y enfocarse en sí mismo. "Introspección", resume.

Abel Pintos es creyente. Por eso, no duda en sostener que él pone lo mejor de sí en cada espectáculo, pero sabe que todo "está en manos de algo mucho más superior".

Un sueño hecho realidad

Lourdes Capelli junto a Miranda y Brenda Martín fueron las tres ganadoras del concurso de NA Producciones que pudieron compartir unos minutos con Abel Pintos, antes del show del viernes.

"Me encanta la forma de ser, me gusta la música que hace y parece una persona increíble", dice Capelli en diálogo con 0223 y cuenta que es la quinta vez que lo ve. Su admiración por el artista desde hace 8 años se la transmitió a sus hijas, con quienes ahora comparte sus canciones.

Miranda tiene 7 años y explica que lo sigue desde que tiene 3. "Lo que más me gusta son sus canciones", afirma. Su favorita es "Juntos".

"Mi sueño desde chiquita es conocerlo y cantar con él, estoy nerviosa", cuenta antes de encontrarse con su ídolo. Ya a su lado, le entregó una carta en la que le cuenta a Pintos que escucha su música desde que estaba en la panza de su mamá.

Brenda Martín lo sigue desde hace unos 10 años. "Lo vi en todos lados, en La Plata, en Jujuy, acá", recuerda.

Una vez que salió de un hotel lo vio muy cerca suyo y lo saludó, pero nunca pudo estar unos minutos a sola con él. Por eso, no sabe si siente nervios, ansiedad o qué. "Te admiro", se escucha que le dice después de darle el abrazo que siempre soñó.

Lourdes, Miranda y Brenda.