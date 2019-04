Textiles, conformes con los anuncios de Vidal: "Dan un poco de oxígeno"

Tras el anuncio de una serie de medidas económicas para la industria textil y de calzado por parte de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, desde el sector levantaron el pulgar y dieron el visto bueno.

Se trata de una línea de créditos que sostendrá el Banco Provincia para pymes con una tasa inferior al resto de los bancos, además de lanzar nuevas líneas exclusivas para la industria. En diálogo con 0223 Radio, Juan Pablo Maisonnave, titular de la Cámara Textil local, explicó que la renovación de la línea actual "da un poco de oxígeno para que las empresas puedan financiarse con una tasa que no es baja, pero que puede ayudar a la financiación de capital de trabajo o de inversiones que tenga planificada cualquier empresa".

Asimismo, el referente destacó que las empresas del sector trabajan con mucho tiempo de anticipación. "Algunos compran hilado para fabricar seis meses antes de venderla y tardan hasta cuatro meses más en cobrarla. Es una industria que funciona con financiación. Este tipo de línea crediticia ayuda a que el sector pueda seguir funcionando", aseguró. Sin embargo, de cara a las elecciones de octubre de 2019, el titular subrayó: "Estamos trabajando casi a ciegas, hay un panorama bastante nublado". "Se hace difícil planificar", resumió.

Además, Maisonnave describió la realidad que atraviesa el sector y aclaró que "la situación es compleja". "No somos ajenos a los que pasa en cualquier otro sector industrial. En Semana Santa la industria comercial no anduvo bien. Al estar afectado el poder adquisitivo de manera negativa, repercute automáticamente en productos que no son necesarios", agregó.

De todas formas, el representante de la Cámara Textil local rescató que no fue necesario realizar un recorte de personal ni una reducción de horarios y que, ante la delicada situación económica, el sector industrial continúa trabajando "para buscar mejor competitividad y seguir haciendo productos de alta calidad que son los que nos diferencian del resto del país".