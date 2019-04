Perfil en alza, lo peor está por venir y sigue la pelea por la bonificación docente

No puede dar lo mismo hacer las cosas bien, que las cosas mal.

No puede ser que el que vive en la Zona Roja en Mar del Plata hoy no pueda salir a la calle porque se venden drogas en la puerta de su casa.

Son las batallas que hay que dar. #MarDelPlata #JuntosPodemosMás pic.twitter.com/nKOZnR6LYv