Condenan a uno de los “Doce Apóstoles” a seis años de prisión y seguirá con arresto domiciliario

Dieciocho meses después de asaltar a un hombre y a su familia que habían llegado a la ciudad para comprar una camioneta los dos autores del hecho fueron condenados a prisión tras la realización de un juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal 4. Mientras que Claudio Bujones fue condenado a siete años de prisión, Lucio Bricka Puebla –integrante del grupo “Doce Apóstoles” que protagonizó un violento motín en Sierra Chica- fue declarado reincidente y recibió una pena de seis años de prisión.

Mientras que Bujones (45) está alojado en la Unidad Penal 15 de Batán, Bricka llegó a juicio cumpliendo una prisión preventiva morigerada en virtud de su estado de salud. Si bien el fiscal adjunto Oscar Deniro pidió que sea trasladado al complejo penitenciario de Batán, los jueces rechazaron el pedido y el hombre de 59 años seguirá cumpliendo el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La mañana del 17 de octubre de 2017 en proximidades de calles México y Rodríguez Peña en uno de los pasillos internos del complejo habitacional Centenario, un hombre y su hijo de 17 años que habían llegado para concretar la compra de un automóvil fueron sorprendidos por dos hombres armados que los amenazaron y exigieron la entrega del dinero.

Para obtener el dinero los delincuentes se acercaron hasta la camioneta donde esperaba la esposa de la víctima y otro hijo menor de edad a quien le apuntaron para robarles 5500 dólares y 1800 pesos que habían llevado para realizar la operación.

Tras obtener el dinero le sacaron al hombre las llaves del vehículo y los amenazaron para que se quedaran en el lugar. Sin embargo, el paso circunstancial de personal policial que recorría la zona permitió que efectivos de la Policía Local y de Prefectura aprehendieran a Bujones y Bricka Puebla a pocos metros del lugar, secuestraran dos armas de fuego y recuperaran el dinero.

Veredicto y sentencia

Más allá de algunas diferencias de criterio que expresaron largamente en la sentencia, los jueces Gustavo Fissore, Jorge Peralta y Alfredo Deleonardis consideraron que “respecto de los imputados Bricka y Bujones concurren prácticamente todos los requisitos legales que caracterizan la aprehensión en situación de flagrancia, que es la que se produce inmediatamente después de cometido el hecho, o mientras es perseguido por la fuerza pública, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito".

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 los magistrados descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y valoraron como atenuantes “el favorable concepto vecinal respecto de ambos imputados ante la ausencia de los respectivos informes”. Antes de declarar a ambos imputados reincidentes valoraron como agravantes “las plurales condenas penales que registran los imputados con anterioridad a la fecha de comisión de los hechos en la presente causa”.

El Tribunal condenó a Lucio Aníbal Bricka Puebla como coautor del delito de robo agravado por la utilización de armas de fuego, en grado de tentativa y autor del delito de portación ilegal de arma de uso civil en concurso ideal a la pena de seis años de prisión y lo declaró reincidente.

A Claudio Walter Bujones se la halló coautor del delito de robo agravado por la utilización de armas de fuego, en grado de tentativa, autor del delito de portación ilegal de arma de guerra -de uso civil condicional- en concurso ideal y autor del delito de encubrimiento a la pena de siete años de prisión, además de declararlo reincidente.

Mientras que Bujones seguirá alojado en la Unidad Penal 15 de Batán, el ex integrante de los “Doce Apóstoles” mantendrá con prisión domiciliaria al no hacer lugar a la revocación de la atenuación de la coerción otorgada oportunamente “por no haberse constatado un incremento en la peligrosidad procesal del nombrado en la proporción necesaria como para disponer la medida de coerción” solicitada por el fiscal Deniro.

El revólver calibre .32 fue decomisado y la pistola calibre nueve milímetros será restituída a la Policía de la provincia de Buenos Aires.