Canuhé: "El árbitro nos avisó que el línea no iba a levantar la bandera"

Habían pasado algunos minutos del final del encuentro en Río Cuarto y, más allá del baño, los cuerpos seguían calientes y las pulsaciones a mil. Y en la transmisión de "La Voz del Estadio" (GDM Radio), se comunicaron con Cristian Canuhé, el capitán de Alvarado que, desde el vestuario visitante del "Antonio Candini", no se calló nada, mostró su descontento con el arbitraje de Lucas Novelli Sanz y se apoyó en una situación que le tocó vivir dentro del campo de juego, con un "consejo" del tandilense que "sacó" al "10" y a todos los jugadores del "torito" que tuvieron que modificar la forma de defender en las pelotas paradas porque el línea Rubén Bustos "no iba a levantar la bandera".

Cansado, abrumado, indignado, Canuhé respondió al llamado de Jorge Jaskilioff y habló sin pelos en la lengua: "Tenemos una impotencia terrible, contento con el grupo por el esfuerzo que se hizo, pero es muy difícil, porque entrás en un estado que no sabés cómo marcar, qué te van a cobrar falta. Nosotros sabemos que jugando al fútbol podemos ser superiores al rival. Pero lo que se vivió adentro de la cancha y la impunidad con la que fuimos tratados adentro nos da una bronca terrible. En la semana tratamos de aislarnos de eso, vinimos acá, nos plantamos jugando al fútbol y pasó lo que tenía que pasar, un poco más de lo que viene pasando. Seguramente no se hable tanto porque no necesitó cobrar un penal, pero nos metieron, nos metieron, laterales que cobra el árbitro sin que el línea levante la bandera, arrancar cinco metros atrás y cobrar un offside que no se puede creer", empezó el pampeano con las pulsaciones a mil.

El enojo del ayudante de campo Ezequiel Ceballos

10 años jugando el #FederalA y el primero en un CT,nunca me metieron la mano en el bolsillo como hoy...después los árbitros se quejan por que hablan mal de ellos — Ezequiel Ceballos (@trapiceballos10) April 7, 2019

Aunque quería hablar del juego y lo que se había producido en los 90', la respuesta siempre terminaba encaminándose al arbitraje y a las dudas que quedaron en el plantel marplatense. "En cuanto a juego yo creo que lo teníamos controlados, nos tiraron ochenta pelotazos, Alvarado estaba bien, eso te parte, te divide, pero en el primer tiempo una jugada que se va Depetris y cobran offside podía ser una situación clara para el segundo, una aproximación que era 4 contra 2 levantan la bandera, son pequeñeces que te terminan afectando. Encima el partido se para un montón de tiempo, adiciona poco, es terrible porque juegan con la ilusión de mucha gente, la ilusión nuestra, del club, del plantel que trabajó para ir por el ascenso, el sueño de todos te lo va matando. Nosotros vamos a seguir luchando a nuestra manera, vamos a ir al frente como hicimos todo el torneo, con nuestras armas y siempre leal", aseguró casi resignado.

De esta falta cobrada al reves por Novelli (era a favor de Alvarado y no en contra) vino el gol de la victoria de Estudiantes de Rio Cuarto pic.twitter.com/bJPdS3vgyY — ArbitrosAgentinos (@Arbitrosargent1) April 8, 2019

Los futbolistas se fueron dando cuenta a medida que pasaban los minutos que "algo raro había. Y no es necesario un penal para notar que te están perjudicando o inclinan la cancha hacia un lado. "Te amonestan tres defensores enseguida y es un condicionante enorme. Le sacás amarilla a Herner, a Ponce, a Quiles, los condicionás, no podían ganar de cabeza porque era falta, entonces son 5 ó 6 amonestaciones que te condicionan, el partido se complica y te quedás con uno menos. Con el 1 a 0 fuimos, sabíamos que podía pasar eso y nosotros esperábamos poder tener alguna contra, ser certeros y tratar de estirar la ventaja y que le costara un poco más. La tristeza es por no haber podido sostener a partir de todas las cosas que tuvimos que pasar, de las circunstancias, será una cosa más por las que este grupo tendrá que pasar y revertir", siguió el "10".

El capitán Emanuel Urquiza, que no viajó por lesión, también mostró su bronca

Como se puede pelear un torneo, si constantemente te estan bombeando. Asi es muy dificil. La lucha no es igual para todos. No nos pueden perjudicar asi! Indignacion! — Emanuel Urquiza (@EmaUrquiza) April 7, 2019

Y la gota que rebasó el vaso, se dio en el complemento. La sensación era que Alvarado no defendía las pelotas paradas fuera del área, como lo hace habitualmente y el capitán explicó el motivo: "Lo gracioso de esto es que el árbitro nos decía 'no defiendan en línea porque el asistente (Bustos) no va a levantar la bandera', ¿qué hago? Yo estoy preocupado por jugar, por elegir el pase y me dicen eso, me genera un fastidio impresionante, a mí no me preparon en el fútbol para tener que lidiar con un árbitro que me diga que tenga cuidado con el línea. Esa es la bronca que tengo y que tienen todos mis compañeros. Eso me dijo, no te miento, no puedo mentir, el señor no me lo permite, "decile a tus defensores que no jueguen en línea porque no va a levantar". Las últimas pelotas eran meternos a donde sea porque no no iba a cobrar, imaginate lo que es defender una pelota así, tiene que ir un globo y algo puede pasar, y pasó. Si nosotros defendemos la pelota parada alta, porque tenemos que cambiar por el árbitro, esas cosas no se pueden preparar. Esperaremos una semana más, se seguirá tapando como pasó con Ramallo y seguirá la vía libre para esta gente, que decreten el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto y ya está, que no nos hagan jugar con la ilusión de mucha gente que nos despidió allá, que acompaña, que nosotros pensábamos volver a Mar del Plata y llegar a las últimas fechas con mucha ilusión y siempre con el fútbol", explicó.

Por último, con una risa nerviosa, contó otra situación que se vivió en el cierre del partido cuando Novelli Sanz les dijo que "nos hace un favor porque no nos echa dos jugadores, ¡un favor! a vos te parece. Bronca, bronca nomás. Era sabido, el 1 a 1 era defenderlo, la falta que le cobra a Molina que llega antes, es provocarlo, fijate cuántas faltas le cobró a Herner y cuántas de esas las sacó leal. Es impresionante, y así te van metiendo. Después me voy a tomar el trabajo de contar la cantidad de centros que nos tiraron, parece que era la única manera y así lo entendieron", culminó.