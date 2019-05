Gestiones contrarreloj de la UOM por “inminentes” despidos en Zanella

“Esto es mes a mes”. Sincero y con una enorme preocupación, José Luis Rocha, secretario general de la UOM local, dialogó con 0223 sobre la situación en la empresa fabricante de motos Zanella. La crisis que atraviesa la firma, desatada a fines del 2017, podría tener un desenlace inminente para una parte de sus trabajadores.

“Están a punto de empezar los despidos”, confirmó Rocha en primera instancia. “Veníamos trabajando con la empresa fechas a futuro, pero la semana pasada tuvimos una reunión y la firma planteó directamente la necesidad de despedir gente”, reconoció el referente del gremio en General Pueyrredon y zona.

“Zanella tiene cuatro fábricas en todo el país y no toda la gente será desvinculada. Se comprometieron a no cerrar la fábrica en Mar del Plata, su idea es mantener la planta abierta. Pero habrá despidos en toda la Argentina, no sabemos cuántos tendrán lugar acá, hay 35 chicos que están atravesando un momento complejo”, sumó Rocha al tétrico panorama laboral local.

“Es preocupante porque por mucha buena intención de la empresa, si esto no se revierte, si esta situación económica no cambia, será difícil que las empresas vendan motos. Y acá el problema no es que Zanella no vende, no se venden motos en general en todo el país” concluyó Rocha sobre el porvenir inmediato.